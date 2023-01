Giorgia Soleri compie gli anni, Damiano sottolinea di essere il più giovane dei due e lei replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri compie gli anni, il suo fidanzato gli augura buon compleanno in modo speciale. La replica della sua fidanzata.

Giorgia Soleri è la compagna di Damiano dei Maneskin, ma non solo, visto che in questi ultimi anni si è fatta parecchio strada nel mondo dello spettacolo. E’ anche conosciuta per essere una grande attivista e nelle scorse ore ha spento ben 27 candeline. Sui social è arrivata una speciale dedica da parte del suo compagno, il frontman di uno dei gruppi più amati e più conosciuti non soltanto in italia ma anche al’estero. Ma cosa ha scritto in questa dedica Damiano?

Giorgia Soleri, l’attivista e compagna di Damiano David compie gli anni

Giorgia Soleri nelle scorse ore ha compiuto gli anni ed il suo fidanzato Damiano David non ha perso occasione per augurarle buon compleanno in modo speciale. Il frontman dei Maneskin ha fatto gli auguri alla sua fidanzata e scrittrice Giorgia Soleri per il suo compleanno. Non tutti forse sanno che la giovane è più grande di Daniamo di circa 4 anni, ma questo non è mai stato per loro un problema.

La dedica del frontman dei Maneskin

La rockstar, così ha augurato alla sua fidanzata buon compleanno pubblicando una foto insieme alla sua ragazza Giorgia. L’attivista spesso è al centro delle polemiche per alcune sue scelte non proprio condivise dagli altri, come ad esempio mostrarsi con le ascelle e le sopracciglia non depilate. Tornando al post del cantante, quest’ultimo ha voluto sottolineare il fatto di apprezzare tanto l’essere un toy boy e Giorgia a quel punto avrebbe risposto proprio a tono.

La replica della giovane Giorgia al suo fidanzato

“Abbello, guarda che continuo a sembrare più piccola io. Ti amo tanto”. Questa la risposta della giovanissima, che ha fatto sorridere tutti quanti. I fan non hanno potuto che lasciare un’interazione piuttosto positiva e tutti hanno adorato questo botta e risposta tra i due fidanzati. Qualcuno li avrebbe definiti, una delle coppie più belle al mondo. I due sono molto innamorati e non perdono occasione sui social per dimostrare quanto grande sia il loro sentimento.