Totti, lo prendono in giro perchè ingrassato e lui dà una risposta che non consente a nessuno di replicare

Francesco Totti è stato ampiamente criticato per essere ingrassato. Ma come stanno le cose? L’ultima foto toglie ogni dubbio.

Francesco Totti in questi giorni si trova a Miami con la sua famiglia, ovvero la nuova compagna Noemi Bocchi ed i figli Chanel, Isabel e Cristian. Dopo aver trascorso un pò di giorni a Miami, adesso la famiglia felice ed allargata si troverebbe in crociera ed a farlo sapere è stato proprio Cristian che ha pubblicato alcuni video e post direttamente dalla nave.

Francesco Totti al centro della polemica dopo l’ultima foto

Anche Francesco nei giorni scorsi è stato particolarmente attivo sui social, dove ha pubblicato una foto che lo ritraeva con dietro una macchina molto lussuosa. Effettivamente l’ex capitano della Roma pare stesse facendo pubblicità ad un noto marchio di automobili. Qualcuno però avrebbe fatto notare a Francesco di aver preso dei chili rispetto a qualche mese fa. Qualche fan ci sarebbe andato giù in modo piuttosto pesante, facendo delle battute ironiche e cattive.

L’ex capitano della Roma ingrassato?

“Francè, te sei magnato le borse di Ilary?”, avrebbe detto qualcuno. Sicuramente da quando Francesco non gioca più, ha cambiato le sue abitudini alimentari, anche se continua a praticare sport, giocando a calciotto e facendo padel. Ma non finisce qui, visto che l’ex capitano della Roma, conosciuto in tutto il mondo, in questi giorni che si trova in crociera è stato riconosciuto da alcuni fan che lo hanno anche fotografato in costume.

Nessun chilo in più, Francesco fotografato in costume mostra un gran fisico

La foto che è circolata in rete in queste ore ha fatto il giro del web. Il motivo? Francesco ha mostrato un fisico piuttosto asciutto e non sembra aver messo su chili. La questione forse si può chiudere qui. E’ stata per lui sicuramente una grande rivincita visto che in molti avevano parlato a lungo della sua condizione fisica, sostenendo che fosse davvero tanto ingrassato. Sarà stato un effetto ottico della foto, o forse l’abbigliamento scelto da Francesco che lo ha fatto sembrare più in carne di quello che effettivamente è.