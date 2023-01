Francesco Totti umiliato: “Ecco perchè ora sei così”

0 SHARES Condividi Tweet

Piovono critiche su Francesco Totti per la sua forma fisica. Accuse sui social, l’ex capitano della Roma vittima di Body Shaming.

Francesco Totti nei giorni scorsi è partito alla volta di Miami con la sua compagna Noemi Bocchi e con le figlie Chanel e Isabel. Ad ogni modo, ha postato sul suo profilo social diverse foto ed alcune di queste sono state ampiamente criticate. Qualcuno avrebbe trovato l’ex capitano della Roma ingrassato. Ma cosa hanno scritto?

Francesco Totti a Miami con la compagna Noemi Bocchi e le figlie Isabel e Chanel

Francesco Totti si trova in questi giorni a Miami, negli Stati Uniti insieme alla sua compagna Noemi Bocchi e alle figlie Chanel e Isabel, che come sappiamo sono nate dal matrimonio tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Ebbene, lo stesso Francesco ha documentato questo suo viaggio in questi giorni, pubblicando delle foto sul suo profilo Instagram. Una foto nel dettaglio è finita nel mirino degli haters. Sono piovuti commenti davvero molto negativi su Francesco.

Critiche a Francesco per la sua forma fisica

“Mangia di meno”, ha scritto un utente e poi ancora “Ti sei mangiato le borse di Ilary Blasi”. Questi alcuni dei commenti dei follower. Ma non finisce qui, visto che un altro avrebbe commentato scrivendo “Francè, te sei magnato er capitano” e poi “te sta a venì er doppio mento“. Insomma, molti follower sono concordi nel dichiarare che Totti abbia messo qualche chilo. Non è poi così tanto strano, visto che non gioca ormai da diverso tempo e dunque potrebbe anche essere plausibile aver messo su qualche chiletto, ma niente di esagerato. Qualcuno avrebbe anche lanciato un’accusa alla compagna, Noemi scrivendo «È per lei che sei diventato così, ti sei lasciato andare. Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie».

Tra le tante critiche c’è anche chi lo difende

Se da una parte ci sono state critiche, dall’altra qualcuno lo ha anche difeso. «Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?», ha scritto un utente. Totti anche se non gioca a calcio, pratica comunque sport, giocando a padel quasi ogni giorno e continua a giocare a calciotto nella sua squadra.