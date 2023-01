Alessandro Cecchi Paone la risposta su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Cosa stanno cercando di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono davvero ex o con i loro depistaggi stanno nascondendo la vera natura del loro rapporto?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati i protagonisti del gossip degli ultimi mesi. Non è di certo una novità il fatto che i due siano stati insieme per diverso tempo e che dopo la separazione, nei mesi scorsi avevano fatto intendere di essersi avvicinati. Sono stati tanti gli avvistamenti, i post da loro pubblicati che hanno fatto intendere che effettivamente i due fossero molto vicini. Poi è arrivata qualche smentita ma come stanno effettivamente le cose tra di loro? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi protagonisti del gossip, ma come stanno le cose tra loro?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, come stanno le cose tra di loro? L’estate 2022 è stata sicuramente importante per loro, visto che avevano fatto intendere di essersi parecchio riavvicinati. I due si erano lasciati lo scorso gennaio 2021 dopo ben 10 anni di matrimonio. Lei è stata fidanzata per un pò di tempo con il medico Giovanni Angiolini, flirt durato solo pochi mesi. Successivamente si è parlato di questo ipotetico ritorno di fiamma. Ma come stanno le cose?

Molti fan della coppia si chiedono se i due stiano depistando con il loro comportamento

Un fan avrebbe scritto nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone, esprimendo alcuni dubbi su questa ipotetica coppia e facendo anche una domanda. “Stanno cercando di depistare il pubblico?”. Sono in molti a chiedersi in che rapporti effettivamente siano rimasti la conduttrice e l’ex marito, se tra loro si tratta soltanto di un’amicizia o se invece effettivamente ci stanno riprovando. I dubbi sono aumentati dopo che Michelle ha pubbloicato sui social una foto dove diceva di trovarsi a cena con Tomaso.

Alessandro Cecchi Paone risponde al suo lettore ed esprime il suo desiderio

Alessandro Cecchi Paone avrebbe risposto al suo lettore, dicendo che la coppia gli è sempre piaciuta e che sarebbe davvero felice qualora i due ufficializzassero il loro ritorno di fiamma. Del resto, Michelle e Tomaso hanno due figlie e si sono amati per diversi anni. Insomma, nessuna risposta certa sul tipo di rapporto che c’è tra di loro.