Chanel Totti umiliata sui social: “Meglio la figlia di Renga”

Chanel Totti e le critiche per le posi sexy della 15enne. “Meglio la figlia di Renga”. Ecco costa è accaduto sui social.

Chanel Totti in queste ore sta facendo parlare tanto di se, per via delle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La figlia di Francesco Totti si trova proprio in vacanza insieme al suo papà e alla compagna di quest’ultimo, Noemi Bocchi. La famiglia allargata si trova a Miami negli Stati Uniti da diversi giorni e proprio la figlia dell’ex capitano della Roma ha pubblicato qualche foto documentando questo viaggio da sogno e lussuoso. Chanel ha pubblicato così una foto dove è apparsa davvero in splendida forma, eppure c’è chi l’accusa di mostrare più della sua età e di essere piuttosto artefatta. Qualche follower l’avrebbe accusata di essere ricorsa troppo presto ed esageratamente ai ritocchini e qualcun’altro l’avrebbe anche paragonata alla figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini.

Chanel Totti finisce ancora una volta al centro delle critiche e polemiche

Chanel Totti nell’ultimo periodo è finita al centro delle critiche e delle polemiche. In genere ad essere criticato è il suo aspetto, qualcuno ha sostenuto che Chanel sia ricorsa a dei ritocchini, altri ancora hanno criticato le sue pose e scatti sexy e provocanti, non proprio adeguati ad una ragazzina di 15 anni. Nonostante comunque i continui attacchi, arrivati da ogni parte, Chanel ha continuato a mostrarsi molto determinata e fiera di se stessa.

Critiche per la 15enne, qualcuno cita Jolanda Renga

Proprio in queste ore c’è chi l’ha messa a confronto con un’altra giovane figlia di artisti, ovvero Jolanda Renga. Quest’ultima, oggi 19 anni proprio in questi giorni è finita al centro di diversi attacchi ed è anche finita sui giornali e sui social per aver pubblicato un video su TikTok dove confessava di essersi sentita sempre brutta.

“Preferisco la figlia di Renga….”, ecco il commento al veleno

Dopo la pubblicazione dell’ultimo scatto da parte di Chanel su Instagram, ecco che un utente ha commentato la foto esprimendo anche il suo disappunto sul fare di Chanel che a tutti i costi si mostra sempre in pose sexy e provocanti.”Preferisco la figlia di Renga per umiltà e semplicità”.Questo il commento di un utente che è stato apprezzato e condiviso da diverse persone. Un altro utente avrebbe scritto “Quando avrà 20 anni cosa farà?”.