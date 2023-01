Domenica in, Mara Venier fa una terribile gaffe con Roberto Bolle che resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Bolle promuove ancora una volta il suo spettacolo “Danza con me” a Domenica in. Mara Venier però fa una gaffe che non passa inaspettata.

Roberto Bolle è il noto ballerino che ha presentato lo show in onda proprio in prima serata, che ha avuto un successo davvero strepitoso. “Danza con me”, è questo il titolo della trasmissione che è stata pubblicizzata dallo stesso Roberto nello studio di Domenica in. Alla conduzione, due grandi artisti, due dei personaggi più amati della televisione italiana o meglio del cinema del nostro paese, Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Il programma è andato in onda nella serata di ieri, 1 gennaio 2023 su Rai 1. Durante l’ospitata del ballerino nel salotto di Mara però, è accaduto qualcosa di inatteso. La conduttrice avrebbe fatto una gaffe che ha lasciato il pubblico senza parole.

Roberto Bolle nel salotto di Mara Venier sponsorizza il suo spettacolo

Roberto Bolle nella giornata di ieri 1 gennaio 2023 è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in dove ha presentato lo show che ha portato in scena poi nella serata di ieri. Alla conduzione di questo programma due di quelli che sono i personaggi più amati del cinema italiano, ovvero Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Un grande spettacolo, ricco di momenti molto emozionanti. E’ stato lo stesso ballerino a parlare del grande spettacolo e show, sottolineando però anche il grande valore educativo e artistico.

Le parole del ballerino che parla dello show “Danza con me”

«Sono felice di poter presentare anche quest’anno il mio ‘Danza con me che so essere diventato per molti un appuntamento fisso. Ci si chiede cosa si saranno inventati quest’anno? Ecco, è proprio questo l’approccio che più mi inorgoglisce: pensare che la danza, e in particolare la danza classica, possa sorprendere, farsi veicolo di contemporaneità, di modernità e incontrare tutti i mondi altri ‘per inventarsi’ sempre qualcosa di nuovo e inedito è per me un traguardo eccezionale». Questo quanto dichiarato da Roberto Bolle, il cui spettacolo ha avuto un grandissimo successo.

La gaffe della conduttrice, Bolle interviene e la corregge

Ad ogni modo, è stato proprio nel momento dei saluti che la conduttrice si è lasciata andare ad una gaffe che non è di certo passata inosservata. Mara avrebbe dimenticato il nome della trasmissione. “Come si chiama? Aspetta un momento. Balla con me“, avrebbe detto Mara lasciando in primis Roberto senza parole. Bolle è intervenuto così ed ha corretto la Venier pronunciando il titolo corretto della trasmissione.