Francesco Totti e il figlio Cristian giocano a calcio, Noemi diretta con loro: “Scarsi”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi Bocchi si trovano a Miami insieme ai figli dell’ex capitano della Roma. Francesco e il figlio giocano a calcio e la fidanzata li prende in giro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono attualmente in vacanza e nello specifico sono volati a Miami, negli Stati Uniti per godersi qualche giorno di caldo e soprattutto di gran lusso. La coppia sta soggiornando presso un hotel di gran lusso a Miami. Una vacanza non di coppia ma di famiglia visto che con loro ci sarebbero anche i figli di Francesco, Chanel, Isabel e Cristian.

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme ai figli dell’ex capitano della Roma a Miami

In un primo momento si era detto che con Francesco e Noemi ci fossero solo Chanel e Isabel, mentre nelle scorse ore è stata confermata la presenza anche del primogenito di Francesco e Ilary Blasi. La conferma è arrivata proprio da parte di Cristian che ha condiviso una foto sul suo profilo ufficiale che lo ritrae a bordo di una nave crociera con i grattacieli di Miami come sfondo che non hanno lasciato proprio alcun dubbio.

Hotel di gran lusso, con Francesco anche i suoi figli

La famiglia allargata avrebbe quindi trascorso tre giorni in un hotel di gran lusso, un hotel a cinque stelle a Miami Beach e poi si sarebbero spostati su una nave da crociera proseguendo in questo modo questa fantastica vacanza tra le spiagge dell’Oceano Atlantico. Non sappiamo quale sia la destinazione scelta, ma una cosa è certa ovvero che da Miami ogni giorno partono delle navi crociera per le Bahamas, Caraibi, Messico, Porto Rico e le Isole Cayman.

Crociera per la coppia a bordo di una delle più lussuose navi

Totti e Noemi sono a bordo della Symphony of the Seas che è una delle più importanti e lussuose navi da crociera che partono dal porto di Miami. Prima di salire sulla nave, Totti è stato paparazzato mentre giovava a calcio fuori dall’hotel. A filmare la scena proprio Noemi, la sua fidanzata che poi ha condiviso questo video su Instagram con tanto di didascalia dove si legge “Scarsi”. Il post è stato a sua volta ricondiviso dall’ex capitano della Roma. Una vacanza davvero all’insegna dell’amore e della famiglia allargata per l’ex capitano della Roma.