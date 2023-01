Domenica In, la puntata sotto accusa per un ospite, Mara Venier presa in giro

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In e tra gli ospiti ce ne è stato uno che ha fatto molto discutere

Ieri, primo gennaio, è andata in onda la prima puntata di Domenica In del 2023.

Tra i tanti ospiti, ce ne è stato uno che ha fatto molto parlare il popolo del web e che è stato vittima di frecciatine e battute al veleno. Vediamo di chi si tratta e perché è avvenuto questo.

A Domenica In va ospite Alessandro Ristori e viene sommerso di critiche

Ieri, nella puntata del primo gennaio 2023, tra gli ospiti di Domenica In c’è stato anche Alessandro Ristori e tanti sono stati i telespettatori che non sanno chi sia e per questo hanno ironizzato sul web.

Alessandro Ristori è un cantante nato nel 1979 che ha scelto per l’ospitata da Mara Venier un outfit anni Settanta; infatti, indossava pantaloni a zampa di elefante e anche il resto dell’abbigliamento era in linea. Il popolo del web non gli ha risparmiato critiche e battute al veleno sia perchè in tanti non sanno chi sia ma anche per come si è vestito. L’artista ha cantato “Amore disperato” di Nada.

Il popolo del web si è scatenato con le battute:

“Richiesto in quale mondo? Telefono casa”.

E poi c’è chi ha scritto così: “Chi ha i capelli più pennellati tra questo tizio e Silvan?” e, ancora: “Scusa ma chi sei?”; “Ma questo è un comico o un cantante vero?”; “Ma chi è questo?”; “Ma questo chi è? 400 concerti? Sono proprio fuori dal mondo… o vecchia”.

Qualcuno ha anche attaccato la Rai per la scelta fatta: “Ragazzi ma quanti pochi soldi hanno in Rai? Domenica In, pure all’Anno che Verrà ieri sera, campano con le imitazioni”.

A Domenica In è andato ospite Paolo Fox

Tra i vari ospiti è andato anche Paolo Fox che ha scambiato battute simpatiche con Mara Venier. Infatti, la Venier gli ha chiesto se si fosse fidanzato e lui ha risposto: “No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”. E la Venier: “Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?”.

“No, io sono acquario e l’acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è acquario? E si vede che alcuni dopo un po’ possono pensarci al matrimonio. Vediamo un po’ se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?” e zia Mara: “No, io ti sposo!”.

E poi la Venier ha concluso così: “Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia“.