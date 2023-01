Sanremo 2023, Amadeus criticato: “Aveva detto una cosa e ora ne fa un’altra”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus ha svelato il nome di due ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. La notizia ha creato parecchio entusiasmo e si è diffusa sui social.

Nella serata di ieri, sabato 31 ottobre è andata in onda la puntata de L’anno che verrà, il programma condotto da Amadeus che come ogni anno ci accompagna al nuovo anno con tanta musica, spettacolo e divertimento. A condurre, come sempre, il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2023 che durante la serata, ha colto l’occasione per annunciare due ospiti speciali che si esibiranno sul tanto ambito palco dell’Ariston. Di chi si tratta?

Amadeus conduce L’anno che verrà e lancia uno scoop sul prossimo Festival di Sanremo

Amadeus, come spesso accaduto negli ultimi anni ha condotto una puntata speciale de L’anno che verrà, il programma noto di Rai 1 che accompagna milioni di italiani verso il nuovo anno con tanto di brindisi allo scoccare della mezzanotte. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha così voluto approfittare di questa serata speciale per dare delle anticipazione sulla prossima edizione della kermesse musicale più importante d’Italia. Ad un certo punto, infatti, il conduttore ha annunciato anche due ospiti speciali che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

Due grandi artisti italiani ospiti sul palco dell’Ariston

Amadeus ha annunciato che sul palco dell’Ariston arriveranno Mahmood e Blanco, i vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo, con il brano Brividi. “Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival di Sanremo nella prima serata, il 7 febbraio”. Queste le parole di Amadeus che sul palco dell’Ariston sarà pronto ad accogliere i due cantanti che in quest’ultimo anno hanno collezionato davvero tanti successi. La notizia della loro partecipazione alla prossima edizione del Festival ha fatto subito il giro del web ed è stata accolta davvero con grande entusiasmo dalla maggior parte dei telespettatori.

Mahmood e Blanco super ospiti, grande entusiasmo

Questa notizia, tra l’altro, sembra abbia colto tutti di gran sorpresa, visto che fino a poco tempo lo stesso Amadeus aveva sottolineato che sul palco dell’Ariston non ci sarebbero stati ospiti big italiani under 70 ed invece non sarà così. Mahmood e Blanco sono due grandi artisti italiani molto giovani che in questi anni sono riusciti a collezionare davvero tantissimi successi.