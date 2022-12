Amadeus rompe il silenzio sul no della Toffanin a Sanremo, le sue parole non ammettono repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi è intervenuto facendo chiarezza su Silvia Toffanin e il suo rifiuto al Festival di Sanremo.

Si continua a parlare del caso Silvia Toffanin a Sanremo, dopo la notizia diffusa nei giorni scorsi. Si era infatti detto che Silvia Toffanin fosse stata contattata da Amadeus per prendere parte al prossimo Festival di Sanremo, ricevendo quest’ultimo un rifiuto. Sarebbe anche apparso un comunicato ufficiale da parte di Mediaset che poi però è scomparso. Si era venuto a creare un vero e proprio caso, ma ieri il direttore artistico della kermesse più famosa d’Italia ha voluto dire la sua e fare chiarezza una volta e per tutte. Ma cosa ha riferito?

Amadeus interviene e fa chiarezza sulla vicenda del rifiuto di Silvia Toffanin

Amadeus, il conduttore e noto direttore artistico della kermesse più famosa d’Italia, è intervenuto nelle scorse per chiarire come sono andate effettivamente le cose con Silvia Toffanin. A quanto pare non ci sarebbe stato nessun invito per la padrona di casa di Verissimol, almeno non adesso.

La dichiarazione del direttore artistico del Festival di Sanremo

“Il no di Silvia Toffanin al festival era del 2020, glielo avevo chiesto quando ho fatto il mio primo Sanremo, lei aveva declinato l’invito dicendo che in quel momento non se la sentiva e di risentirci magari più avanti. Non è detto che questo possa accadere in futuro, magari glielo chiederò di nuovo e lei potrà accettare o declinare, secondo quello che si sentirà. Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno“. Questa la dichiarazione rilasciata da Amadeus durante la presentazione del Capodanno di Rai 1 a Perugia, la trasmissione intitolata “L’anno che verrà” che andrà in onda proprio questa sera.

Nessun caso, ecco come sono andate davvero le cose

Amadeus è intervenuto su questa vicenda, dopo che un giornalista ha fatto una domanda proprio sull’ipotetico rifiuto della Toffanin ad affiancarlo sul palco dell’Ariston tra poche settimane. Non ci sarebbe, dunque, nessun caso. Il conduttore aveva chiesto qualche anno fa alla condutttrice di Verissimo di affiancarlo a Sanremo, ma lei avrebbe rifiutato.