Oggi è un altro giorno, Vittorio Sgarbi gela Serena Bortone, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nella giornata di ieri a Oggi è un altro giorno ha ospitato Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte lascia tutti senza parole con le sue parole su Pippo Baudo.

Nella giornata di ieri, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone lui, il noto critico d’arte più famoso di tutti i tempi. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi che come sempre ha fatto il suo solito show. Noto critico d’arte, ma anche personaggio televisivo, Vittorio vanta una grande esperienza nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Le sue ospitate nei programmi televisivi non passano di certo inosservate per via del suo caratterino parecchio fumantino. Ad un certo punto, Sgarbi si sarebbe lasciato andare ad una battuta che ha lasciato tutti senza parole.

Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone Vittorio Sgarbi

Serena Bortone nella giornata di ieri, a Oggi è un altro giorno ha ospitato Vittorio Sgarbi, il noto critico d’arte che nella sua lunga carriera ha avuto modo di lavorare con diversi personaggi, alcuni di questi molto importanti, del nostro paese. Parliamo ad esempio di Raffaella Carrà e Pippo Baudo. E’ stato proprio riguardo quest’ultimo che Sgarbi si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno spiazzato tutti quanti.

Il critico d’arte su Pippo Baudo “E’ scomparso …”

“Pippo Baudo è scomparso da poco mi pare…è scomparso o no?”, queste le parole di Sgarbi che immediatamente hanno lasciato tutti senza parole. La prima Serena Bortone è rimasta piuttosto sconvolta, così come gli ospiti fissi e quelli presenti per l’occasione in puntata. “È una notizia che ho letto veramente ieri“, ha ribadito ancora il critico d’arte. In realtà, si tratta di una fake news che circola sul web ormai da diverso tempo.

La risposta della conduttrice che ha smorzato l’imbarazzo

A quel punto la conduttrice avrebbe detto “E’ vivo dai”. Sgarbi avrebbe però continuato con la sua tesi chiedendo “Siamo sicuri che è vivo? Per fortuna così siamo a posto”. La conduttrice a quel punto, per cercare anche di smorzare la tensione avrebbe detto “Come si dice in questi casi gli allunghiamo la vita. Abbiamo allungata la vita a Pippo Baudo.”