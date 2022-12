Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una gaffe e poi chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone ha fatto una gaffe a Oggi è un altro giorno e poi si è scusato con il suo ospite. Ma cosa è accaduto?

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Oggi è altro giorno, il programma trasmesso su Rai 1 ogni giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. Nel corso della puntata di ieri, giovedì 29 dicembre, ci sono stati dei momenti davvero molto divertenti, ma non è passata inosservata una gaffe della nota conduttrice. Ma cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone protagonista di una gaffe

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone è stata protagonista di una gaffe che non è passata inosservata al pubblico di Rai 1. La Bortone pare che nel dare la linea al suo inviato e al suo ospite abbia detto “Con chi sei Valerio? Con Carlo Nordio ma non è Carlo Nordio non è il Ministro della Giustizia…”. Queste le parole della conduttrice che ha fatto sorridere tutti quanti, in primis Valerio Scarponi che però ha anche accusato la conduttrice di avergli rovinato la gag.

La conduttrice chiede scusa al suo inviato

“Mi hai spoilerato tutto! Io stavo per dire grande esclusiva oggi siamo con un luminare del suo settore…”, queste le parole dell’inviato. Serena per qualche istante è rimasta in silenzio, dopo aver capito di aver fatto una gaffe poi si è fatta una grossa risata. Poi, Serena si è scusata con il suo inviato dicendo “Scusami, ho sbagliato io sbaglio pure io.” L’ospite ad ogni modo si è poi presentato, un omonimo del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ma lui è un ingegnere il cui nome e mail sono subito schizzati sui primi posti nei motori di ricerca.

L’intervista a Leo Gullotta

Lo stesso ingegnere durante il suo intervento a Oggi è un altro giorno pare abbia confessato di essere spesso contattato da avvocati o da altri operatori giuridici, proprio per via di questa omonimia, chiedendo delle spiegazioni o informazioni su qualche argomento o questione, piuttosto che altro. Nel corso della puntata, Serena Bortone ha intervistato anche Leo Gullotta, il quale ha parlato della sua relazione con l’uomo che ha sposato nel 2018 dopo 40 anni di relazione.