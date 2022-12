Valentina Ferragni festeggia 30 anni, sui social le scrive l’ex Luca Vezil, i fan restano senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Valentina Ferragni proprio ieri ha compiuto 30 anni e l’ex fidanzato Luca Vezil ha colto l’occasione per scriverle sui social un dolce messaggio di auguri.

Ieri, giovedì 29 dicembre 2022, è stato un giorno molto importante e speciale per Valentina Ferragni ovvero la più piccola delle sorelle Ferragni che ha compiuto 30 anni. E proprio in occasione di questo speciale evento la giovane ha ricevuto un messaggio di auguri social davvero molto speciale in quanto scritto dall’ex fidanzato Luca Vezil. Ma quali sono state nello specifico le parole scritte da quest’ultimo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni

Bellissima e seguitissima sui social, Valentina Ferragni ieri ha spento 30 candeline. E proprio sui social, e di preciso su Instagram, ha condiviso una fotografia davanti ad una torta con delle candeline ed in cui si mostra sorridente. E come didascalia alla fotografia in questione ha scritto “30 is the new 20. Happy birthday to me!”. Molti gli auguri ricevuti da parte dei followers che tanto amano seguirla ma anche da parte di tanti amici. A non passare assolutamente inosservato è stato il messaggio di auguri scritto dall’ex fidanzato Luca Vezil con il quale si è da poco lasciata dopo 9 lunghi anni di amore.

Il post social di auguri di Luca Vezil per l’ex fidanzata

La storia d’amore tra Luca Vezil e Valentina Ferragni è durata per 9 anni, e proprio per tale motivo la notizia della loro separazione ha lasciato un po’ tutti senza parole. I due però sembrerebbero essersi lasciati in ottimi rapporti, e a testimoniarlo è il post scritto proprio ieri da Luca su Instagram per augurare buon compleanno all’ex fidanzata. Il giovane nello specifico ha condiviso nelle sue storie una fotografia della bella Valentina intenta a mangiare una focaccia sugli scogli davanti al mare. E alla foto in questione ha aggiunto delle bellissime parole. “Se sei la donna che sei oggi, il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli”, queste nello specifico le parole con cui Luca ha iniziato il lungo post affermando poi che avrebbe potuto pubblicare fotografie peggiori. Il giovane ha poi precisato che il messaggio serio Valentina lo aveva già ricevuto, probabilmente in privato, ma non ha voluto perdere l’occasione di rivolgerle gli auguri anche pubblicamente. “Passatela bene a bionda, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari”, queste le parole con cui poi ha concluso il post.

I motivi della separazione tra Luca e Valentina

Ma perché Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati? La loro storia d’amore è ormai terminata da più di 2 mesi anche se probabilmente il rapporto era già in crisi da diverso tempo. Sono stati proprio i continui alti e bassi che hanno portato la coppia a dire basta.