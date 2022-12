Mara Venier ospite da Cristiano Malgioglio racconta le sue interviste: “E allora fammele tu le domande visto che non vuoi parlare di niente”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Domenica in nelle scorse sere è stata ospite nel salotto di Cristiano Malgioglio a Mi casa es tu casa. Cosa ha rivelato?

Mara Venier è stata ospite nel salotto di Cristiano Malgioglio a Mi casa es tu casa, il programma condotto dal noto paroliere e cantante ed in onda su Rai 2 già da qualche tempo. La conduttrice si è lasciata andare ad un’intervista davvero molto interessante nel corso della quale ha parlato di tanti aspetti legati alla sua vita privata e professionale. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Mara Venier la nota conduttrice è stata ospite nel salotto di Cristiano Malgioglio, durante l’ultima puntata di Mi casa es tu casa. E’ stata un’intervista davvero molto interessante, nel corso della quale Mara ha anche parlato delle interviste che ha realizzato durante i fasti di Domenica in. A tal riguardo, la Venier ha confessato che la più bella intervista che ha realizzato è stata quella a Sharon Stone. Poi, ha svelato tante altre curiosità e raccontato degli aneddoti.

“La più bella è stata Sharon Stone, Cameron Diaz era pazza per le mie scarpe, le ha volute provare! Naomi Campbell l’ho mandata a quel paese, non arrivava mai“. Queste le parole di Mara, alle quali si è subito collegato Cristiano che ha raccontato un altro aneddoto.“Anche io l’ho mandata a quel paese perché una volta aveva in bocca una caramella e quando si è girata per buttarla mi è caduta sulla mia scarpetta. Era una scarpetta di velluto, così l’ho chiamata per dirglielo e lei me l’ha tolta“.

L’intervista di cui parla Mara, ovvero quella fatta a Naomi risale a tanti anni fa, esattamente ai primi anni 2000 e diventata poi famosa perchè la modella si sarebbe rifiutata di rispondere a delle domande poste dalla conduttrice, perchè ritenute troppo private. In quella occasione pare che Mara abbia letteralmente perso la pazienza e rivolgendosi alla modella le avrebbe detto “allora fammele tu le domande, io ti rispondo, non so cosa chiederti perché non vuoi parlare di niente”.