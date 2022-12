Selvaggia Lucarelli umilia Carolyn Smith: “Ecco perchè ce l’ha con me”

0 SHARES Condividi Tweet

La giurata di Ballando con le stelle svela il motivo per cui Carolyn Smith ce l’ha tanto con lei. Ecco cosa ha riferito la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli è stata una delle protagoniste principali di questa edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Potremmo dire con certezza che Selvaggia è stata la protagonista della scorsa edizione del programma che si è concluso la scorsa settimana, domenica 23 dicembre 2022. Selvaggia ha discusso praticamente con tutti, a cominciare dai suoi colleghi di giuria a finire ad alcuni concorrenti, come Iva Zanicchi e Luisella Costamagna. In queste ultime ore, la giornalista ha voluto parlare ancora del suo percorso all’interno del programma, parlando per lo più del suo rapporto con Carolyn Smith.

Selvaggia Lucarelli, la giornalista contro tutti

La giornalista svela perchè la Smith ce l’ha tanto con lei

Il giornalista avrebbe chiesto alla giornalista perchè la giurata ce l’abbia tanto con lei, visto quanto accaduto nei mesi scorsi a Ballando. Stando a quanto riferito dalla giornalista, molto probabilmente Carolyn non ha mai accettato il fatto che negli anni, non sia comunque riuscita a ritagliarsi un suo spazio, un pò come ha fatto la stessa Selvaggia che di fatto è una delle protagoniste assolute di Ballando con le stelle.

Le parole della giurata di Ballando con le stelle

“Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato…”. Queste le parole della Lucarelli che nel corso dell’intervista è apparsa come un fiume in piena, parlando anche di Milly Carlucci e del fatto che non si sia sentita tutelata abbastanza dalla conduttrice.“Quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo…Evitava anche di rispondermi…”, parlando ancora della presidentessa della giuria, atteggiamento che non ha per niente convinto la Lucarelli.