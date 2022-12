Selvaggia Lucarelli esce allo scoperto contro Milly Carlucci: “Per lei non lo sono”, parole durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli contro il programma Ballando con le stelle e la stoccata contro Milly Carlucci, colpevole di non averla tutelata abbastanza.

Selvaggia Lucarelli è ancora un fiume in piena contro il programma Ballando con le stelle e il suo addio definitivo al programma sembra essere ormai quasi certo. La giurata è tornata ad attaccare tutti in queste ultime ore e non sono mancate le dichiarazioni al veleno nei confronti di Milly Carlucci, colpevole di non averla tutelata abbastanza. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la giornalista che in questo momento si trova in vacanza insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli?

Selvaggia Lucarelli, un fiume in piena contro il programma Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli continua ad essere un fiume in piena contro il programma Ballando con le stelle. Sicuramente la giurata è stata la protagonista principale di questa 17esima edizione di Ballando con le stelle e nel corso di un’intervista rilasciata a il Corriere della sera, la giornalista sembra aver rilasciato delle dichiarazioni al veleno. La giurata ha analizzato quello che è accaduto in questi mesi a Ballando con le stelle, compreso il comportamento di alcuni componenti del cast fisso. Non ha nascosto, ancora una volta di essere rimasta molto male per alcuni comportamenti. Di certo, però, Selvaggia ha trovato anche il modo di fare autocritica, dicendo che questa sua inflessibilità deriva dal fatto che ha trascorso ben 9 anni dalle suore, dall’asilo fino alla terza media, che è poi l’età della formazione.

Le persone che l’hanno delusa di più, ecco cosa ha riferito la giornalista

Tornando a Ballando, Selvaggia ha definito questa edizione appena conclusa, “la più catastrofica da un punto di vista umano“. Ma chi l’ha delusa maggiormente? “Mariotto perché — pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità — ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato. Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo (Biagiarelli, il suo fidanzato, ndr)”. Non sono mancate le parole su Milly Carlucci, la conduttrice del programma ed anche in questo caso la Lucarelli non ha nascosto il suo rammarico per non essere stata tutelata abbastanza.

La stoccata su Milly Carlucci

“No. Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazional popolare ha il terrore”. Queste le parole di Selvaggia che si è espressa per la prima volta in modo abbastanza duro nei confronti della conduttrice. Ma l’anno prossimo, Selvaggia sarà ancora presente nel cast? A questa domanda, la Lucarelli ha risposto che ancora non lo sa. “Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima”.