Luisella Costamagna senza freni: “Dopo che la Lucarelli mi ha dato zero, ecco cosa ho fatto”

Luisella Costamagna ha deciso di svelare quella che sarà la sua strategia contro la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Non si placano le proteste sorte in seguito alla finale di Ballando con le stelle. Nelle ultime settimane, la giornalista e giurata di Ballando con le stelle ha commentato il ripescaggio di Luisella Costamagna che come sappiamo ha anche vinto questa edizione del programma di Milly Carlucci. La giornalista, dal canto suo non è stata di certo li ad ascoltare e leggere le critiche e le accuse senza replicare e lo ha fatto pubblicando dei post al veleno sui social. Nonostante la vincitrice di Ballando sia stata ospite in alcune trasmissioni come Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, in queste occasioni non ha proferito parola sulle critiche, che si tratti di una strategia che la giornalista ha voluto adottare nei confronti proprio della Lucarelli?

Luisella Costamagna risponde alle critiche dopo la vittoria a Ballando con le stelle

Luisella Costamagna continua ad essere al centro della polemica, dopo il ripescaggio e dopo la vittoria ottenuta a Ballando con le stelle, insieme al suo compagno di ballo Pasquale La Rocca. Nel corso di un’intervista che Luisella ha rilasciato a Tv Blog la Costamagna sembra aver spiegato quella che è la sua strategia o meglio quello che sarà il suo atteggiamento da questo momento in poi nei confronti di Selvaggia.

La strategia adottata dalla giornalista contro Selvaggia Lucarelli

“Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli. Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5. Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti“. Queste le parole dichiarate da Luisella nel corso di un’intervista che ha lasciato a Tv Blog in questi giorni.

I progetti futuri della Costamagna

Ad ogni modo, la Costamagna ha parlato anche di altro, ovvero dei suoi progetti futuri e non ha escluso che possa tornare in Rai con un programma tutto suo.“Ci sono tante ipotesi e possibilità, ma non ho ancora niente da dire. Dopo l’esperienza di Ballando c’è una forte attenzione. Com è finita con Agorà? Per me è stata un’esperienza positiva sotto alcuni aspetti, negativa per altri. Ci sta che non facessi una terza stagione, continuo però a pensare che sia stato ingeneroso da parte della Rai non offrirmi un’alternativa“.