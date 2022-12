Ballando, Costamagna umilia Selvaggia Lucarelli: “Alla spazzatura non do retta”

0 SHARES Condividi Tweet

Sulla finale di Ballando con le stelle si continua a parlare e far polemica. Questa volta a sparare a zero contro le critiche ricevute è stata la vincitrice, Luisella Costamagna.

Ancora polemiche intorno alla finale di Ballando con le stelle, l’edizione 2022 che ha visto come vincitrice la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. A distanza di qualche giorno e dopo tante chiacchiere e polemiche, adesso a parlare è stata proprio lei, la vincitrice Luisella. Ma cosa ha riferito?

Luisella Costamagna continua ad essere al centro delle polemiche dopo la vittoria di Ballando

Luisella Costamagna, la vincitrice di questa edizione di Ballando con le stelle rompe il silenzio dopo le critiche, molte di queste avanzate dalla stessa Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima avrebbe più volte criticato il fatto che la giornalista sia stata ripescata, dopo che si era infortunata quasi all’inizio del suo percorso senza aver potuto più prendere parte alla trasmissione. Di fatto Luisella non ha fatto lo stesso percorso degli altri e per questo secondo Selvaggia, non è stato giusto che la giornalista e il suo maestro di ballo tornassero in corsa per la finale, vincendola addirittura.

La giornalista un fiume in piena anche contro Selvaggia

Dopo tante polemiche, adesso la Costamagna ha rotto il silenzio dicendo la sua al riguardo.”Qualche semplice fatto messo in fila. Ho partecipato a Ballando con le stelle per ballare. Perché è un bel gioco. L’ultima cosa che mi interessava era fare polemica. Ora mi guardo attorno e scopro che per qualcuno (non per tutti per fortuna, ma è una minoranza rumorosa) non si tratta di un gioco ma di una guerra, il ballo non conta e l’essenziale è proprio la polemica. Le critiche e il dissenso sono legittimi, per carità. A differenza di altri, non ho mai cancellato dai miei profili social nessun commento, nemmeno i più turpi. (A margine: ho pazienza grande ma non infinita, quindi le prossime ingiurie gravi comincio a girarle direttamente al mio avvocato, promesso)“. Questo quanto si legge in un post che è stato pubblicato dalla stessa.

Le due parole della giornalista che parla di regolamento

La giornalista ci è andata giù in modo piuttosto pesante, dicendo di non poter di certo chiudere le orecchie di fronte all’insulto e alla calunnia. “Ascolto volentieri il dissenso, non la spazzatura“, ha fatto sapere Luisella. Quest’ultima ha voluto infine, affrontare un altro argomento ovvero quello del ripescaggio, dicendo che esiste un regolamento, che va accettato e che ha sottoscritto non soltanto lei ma tutti. Proprio questo regolamento ha decretato classifiche ed eliminazioni durante le puntate.