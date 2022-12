Paola Caruso una furia sui social dopo le critiche: “Ora basta cattiverie, mio figlio non sta bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Caruso torna sui social dopo un mese e spiega i motivi del suo allontanamento. Il figlio Michelino non sta bene, ma non tutti credono a questa versione. Lei sbotta.

Paola Caruso è stata lontana dai social per parecchio tempo soltanto in questi giorni è tornata, spiegando le motivazioni che l’hanno spinta ad allontanarsi per un pò dal mondo dello spettacolo e del web. Il motivo è molto serio, almeno stando a quanto riferito dalla stessa, visto che si parlerebbe della salute del figlio Michelino. In molti sembra che non abbiano però dato credito alle sue parole, lasciando sotto ai suoi ultimi post, dei commenti anche piuttosto pesanti e offensivi. Alla luce di tutto questo, la stessa Caruso ha deciso di rompere il silenzio, svelando ancora altro sui motivi che l’hanno portata a prendere le distanze da questo mondo che è quello dei social.

Paola Caruso dopo un mese di stop torna sui social e spiega i motivi del suo allontanamento

Paola Caruso, dopo un mese di assenza dai social è tornata proprio in occasione del Natale, pubblicando delle foto che la vedono insieme al figlio e alla madre. La showgirl è apparsa piuttosto radiosa e non per nulla sofferente e forse questo suo aspetto ha fatto sorgere dei dubbi. La Caruso ha spiegato il motivo che l’ha portata ad allontanarsi dal mondo dei social, dicendo che purtroppo il figlio Michelino ha avuto dei problemi di salute.

La showgirl risponde alle critiche ricevute con un messaggio al veleno

Molti non le hanno creduto e qualcuno l’ha anche accusata di aver rilasciato queste dichiarazioni soltanto con uno scopo ben preciso, ovvero accendere le luci dei riflettori su di lei. La showgirl, dopo aver ricevuto davvero tante cattiverie però, ha deciso di replicare e nella giornata di ieri ha scritto un messaggio al veleno contro tutti coloro che hanno ancora fatto delle illazioni.”Ribadisco qualcosa che ho già detto. Mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tutt’ora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale possibile a Mio Figlio. Basta cattiverie. Anche a Natale? Vergognatevi”.

Come sta il piccolo Michelino?

Queste le parole della Caruso, la quale di fatto non ha aggiunto nient’altro. Non è stata specificata ancora una volta la natura del malessere del piccolino Michelino che è nato nel 2019 dalla storia con l’imprenditore Francesco Caserta. L’unica cosa che sappiamo è che Paola si trovava con il piccolo a Shark El Sheikh e che per via di un malore del figlio è dovuta tornare urgentemente in Italia, iniziando tutta una serie di accertamenti e di terapie. Insomma, sulle condizioni del piccolo, ad oggi, vige il massimo riserbo.