Spinalbese: “Dopo ciò che ti ho detto è facile fare uno più uno”, il popolo del web senza parole

Antonino Spinalbese ancora al centro delle polemiche. Il gieffino sbotta contro Oriana, ma poi parla di un segreto di cui sarebbe a conoscenza solo lei.

Antonino Spinalbese continua ad essere uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande fratello vip. Il suo flirt all’interno della casa con Oriana Marzoli di certo ha fatto scattare delle dinamiche davvero inaspettate e ne è uscita fuori una polemica infinita che ha visto coinvolta ancora una volta la sua ex Belen Rodriguez. Ebbene si, nelle scorse puntate Oriana ha fatto bene capire di sapere delle cose molto intime e private di Antonino, che stando alle sue parole, il gieffino le avrebbe rivelato sotto le coperte. La Marzoli avrebbe ribadito questo concetto diverse volte, nonostante Antonino abbia negato più volte, mostrandosi però piuttosto imbarazzato ed in difficoltà. Ma di che segreti si parla?

Antonino Spinalbese messo in difficoltà da Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese, l’ex hairstyle conosciuto anche per l’essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, è certamente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip. All’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto Oriana Marzoli, per la quale inizialmente sembrava avesse perso la testa. Poi le cose si sono messe male e la gieffina in puntata, qualche settimana fa, aveva rivelato di sapere qualcosa di molto intimo e privato di Antonino che quest’ultimo le avrebbe rivelato sotto le coperte e che in qualche modo riguardava proprio Belen. Antonino ha sempre negato.

Lo sfogo di Antonino con Giaele

Nella giornata di ieri, Antonino parlando con Giaele è tornato su questo argomento, confermando ancora una volta la sua versione, ovvero di non aver detto nulla a Oriana. “Perché qui dentro ci sono persone che possono perdere qualcosa, ci sono persone che possono perdere qui dentro. Io non posso perdere da quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, ora racconto tutto’”. Questo lo sfogo di Antonino che sicuramente ha fatto intendere di essere stanco di doversi difendere da calunnie e falsità. “Amore mio io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E quindi allora secondo te, lo vado a dire a Oriana? Ma chi gli crede a Oriana?! Capisci che se non ho accettato queste offerte è impossibile che abbia detto le cose a lei“. Questo ancora quanto aggiunto da Spinalbese, durante la chiacchierata con Giaele.

Il “segreto” di Antonino rivelato a Oriana

Intanto Oriana già qualche settimana fa aveva ribadito il concetto secondo il quale Antonino fosse ancora innamorato di Belen. Proprio Antonino qualche giorno fa parlando con Oriana avrebbe tentato di far ragione Oriana e farle capire che la sua idea fosse sbagliata e per convincerla avrebbe anche parlato di un “segreto”. “Quindi pensi ancora che sia innamorato di…? Secondo me tu ci credi davvero è. Ma tu, che ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno. Adesso quindi mi credi spero”. Queste le parole di Antonino, ma cosa avrà voluto dire?