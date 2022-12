Festival di Sanremo, Maurizio Costanzo diretto su Madame “Io ho un sospetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nuove polemiche intorno all’edizione del Festival di Sanremo che inizierà tra poche settimane. Costanzo interviene sulla polemica che ha visto come protagonista Madame.

Maurizio Costanzo, il noto conduttore e giornalista ha parlato in questi giorni, rispondendo alle domande dei vari lettori di Chi. Il marito di Maria De Filippi è intervenuto parlando anche del Festival di Sanremo 2023, ovvero delle canzoni in gara. Ad un certo punto, nel rispondere alle domande di alcuni lettori, avrebbe anche detto la sua sul caso del cambio nome delle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo. Cosa ha riferito nel dettaglio?

Festival di Sanremo 2023, le polemiche sorte in questi giorni

Maurizio Costanzo, il noto conduttore e giornalista più amato di tutti i tempi, in questi giorni ha parlato, raccontandosi con i lettori del noto settimanale Chi. Uno degli argomenti di discussione è stato il Festival di Sanremo 2023, che arriverà tra poche settimane, eppure non si fa altro che parlarne. Proprio qualche giorno fa Amadeus ha svelato i nomi dei big in gara e subito è sorta la prima polemica. A finire per lo più al centro delle critiche è stata Madame, la giovanissima cantante che è in gara con la canzone Il bene e il male. Ma per quale motivo Madame è finita al centro della bufera?

Madame finisce al centro della bufera per il titolo della sua canzone cambiato all’ultimo minuto

Sembra che il titolo originale della canzone in gara non fosse questo, ma “Put….na”. Il titolo sicuramente avrebbe creato delle polemiche infinite e sarebbe stato anche imbarazzante pronunciarlo per Amadeus, sul tanto ambito e prestigioso palco dell’Ariston. Per questo motivo, la giovanissima cantante ha cambiato il nome della sua canzone evitando ogni polemica, o almeno questo pare fosse il suo obiettivo. Molti hanno parlato di censura e di pressioni da parte della Rai, affinchè la cantante cambiasse il titolo alla canzone. E’ dovuto intervenire anche lo staff di Madame, spiegando che è stata proprio la cantante a fare questa scelta e che non ha c’è stata alcuna imposizione.

Maurizio Costanzo interviene sulla questione

Qualche lettore di chi ha avanzato una critica al Festival di Sanremo proprio per questi titoli cambiati in corso d’opera. “Possibile che Sanremo non cambi mai, ma proprio mai?”, questa la domanda di un utente e lettore alla quale ha risposto proprio lo stesso Maurizio Costanzo.“Diciamoci la verità: a Sanremo le canzoni non bastano, devono esserci anche delle sciocchezze di cui parlare. Anzi, io ho il sospetto che ci sia un apposito ‘Ufficio Sciocchezze’, dove alcuni si adoperano per dare disposizioni a Madame di dire una certa cosa, ad Anna Oxa di dire quest’altra castroneria…”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal marito di Maria De Filippi.