Festival di Sanremo, Amadeus rompe il silenzio: “Cosa ho deciso di fare”

Amadeus continua a svelare delle importanti novità sul Festival di Sanremo 2023, che avrà inizio tra poche settimane.

Manca sempre meno all’inizio del programma più atteso di tutto l’anno, ovvero il Festival di Sanremo. Ebbene, la manifestazione canora più importante d’Italia andrà in scena il prossimo mese di febbraio, eppure non si fa altro che parlare del Festival. Lo stesso conduttore e direttore artistico, Amadeus ha voluto dare delle importanti notizie e anticipazioni su ciò che vedremo. L’attesa sta ormai per finire e tra un mese andrà in scena la 73esima edizione del Festival di Sanremo che sarà davvero ricca di grandissime sorprese.

Festival di Sanremo 2023, Amadeus parla di rivoluzione

Amadeus, in attesa dell’inizio del Festival di Sanremo in diverse occasioni ha parlato preannunciando tante sorprese. Il cast dovrebbe essere ricco di grandi big e Amadeus ha deciso di dare tanto spazio ai giovani. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato sul settimanale Tv sorrisi e canzoni.“Mantengo la rivoluzione, ma non per fare il rivoluzionario, ma per essere contemporaneo”, queste le parole di Amadeus che da tanto tempo parla di rivoluzione, che però pare sia riuscito a fare soltanto in questa edizione del Festival, grazie anche alla collaborazione dei cantanti in gara.

I big in gara, Fiorello e tutte le altre novità sul Festival di Sanremo

Oltre ai vari big in gara, Amadeus ha anche parlato delle persone che lo collaboreranno in questa avventura, a cominciare da Gianni Morandi, a finire a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. E Fiorello? Sembra proprio che anche quest’anno lo showman non sarà presente. “A oggi non c’è, ma con lui non si sa mai cosa può succedere”. Non si esclude che alla fine Fiorello possa arrivare sul palco dell’Ariston,magari a sorpresa.La puntata finale del programma è prevista per sabato 11 febbraio.“Non conta la mia affermazione, ma che lo spettacolo funzioni”, queste le parole del conduttore.

Amadeus parla di Gianni Morandi

Morandi, dopo aver preso parte alla manifestazione come concorrente adesso approderà sul palco dell’Ariston come co-conduttore a partire dal 7 febbraio, quando sarà al fianco del conduttore de I soliti ignoti.“Abbiamo un rapporto personale molto bello ed è una delle persone più amate che abbia mai visto nella mia vita: gli vogliono tutti bene dai bambini alle nonne”. Queste le parole di Amadeus.