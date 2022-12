Fiorello fa sentire la canzone di Giorgia, chiama Amadeus fuori di sé, la moglie di Fiorello terrorizzata

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello durante Viva radio 2 ha fatto sentire un pezzettino della canzone di Giorgia, è intervenuto Amadeus fuori di sé, lo scherzo è riuscito benissimo

Fiorello è il numero 1 e questo è il parere di tutti ma Amadeus, che gli fa da spalla, non è da meno e i due hanno architettato uno scherzo del quale erano a conoscenza solo loro due che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. A cascarci anche la moglie di Fiorello, all’oscuro anche lei di tutto. Vediamo cosa è accaduto.

Amadeus fuori di sé: “Giorgia squalificata da Sanremo”

A Viva Rai2, Fiorello ha fatto ascoltare una canzone facendola passare per quella che la bravissima che Giorgia porterà in gara a Sanremo 2023 e nessuno all’infuori di Amadeus sapeva dello scherzo che l’amico Fiorello avrebbe fatto.

Fiorello, prima di far ascoltare la canzone aveva detto a Biggio e Casciari: “Ne facciamo ascoltare solo 3 secondi, il regolamento lo consente” ma i due erano apparsi molto turbati non sapendo che si trattava di uno scherzo.

Subito dopo aver fatto ascoltare la canzone ha chiamato, fuori di sé, Amadeus che gli ha detto con un tono durissimo: “Io deve squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo”.

E poi, ancora: “Vi sto guardando come tutte le

mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone”.

E Fiorello, reggendogli il gioco, ha detto: “Guarda che non si è sentito”.

Ma Amadeus ha ribadito: “Sono costretto a squalificare Giorgia, dopo un secondo c’è la squalifica” poi ha interrotto la chiamata mettendo giù.

La moglie di Fiorello agitatissima gli chiede cosa sta accadendo

Anche la moglie di Fiorello, ignara di tutto, gli ha inviato un messaggio chiedendogli cosa avesse combinato. Ma si trattava di uno scherzo che ha fatto divertire tutti.

Quest’anno Fiorello non sarà a Sanremo perchè ha spiegato che, con la levataccia che fa per Viva Radio 2, si alza infatti alle 5, non avrebbe retto ma certamente ci possiamo aspettare tante incursioni perché il duo Fiorello Amadeus difficilmente si può separare a Sanremo. Giorgia, tirata in ballo in questa gag, non ha ancora detto nulla sullo scherzo che i due hanno fatto usando il suo nome ma, c’è da scommetterci che sarà stata la prima ad essersi divertita.