Pieraccioni infastidito da Cristiano Malgioglio: “Me lo avevano detto che nel tuo programma vuoi solo parlare di te”

Pieraccioni ospite nel programma Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio. Il regista sbotta e mostra insofferenza nei confronti del conduttore.

Leonardo Pieraccioni, uno tra i più grandi registi di tutti i tempi è stato ospite nella trasmissione Mi casa es tu casa, il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il programma in questione sta avendo un grande successo, eppure c’è chi ha mosso delle critiche non indifferenti alla trasmissione. Chi ha mosso delle critiche al programma è stato proprio il regista toscano che è stato ospite dell’ultima puntata. Ma cosa ha riferito?

Leonardo Pieraccioni ospite nel programma di Cristiano Malgioglio Mi casa es tu casa

Leonardo Pieraccioni è uno dei registi più amati di tutti i tempi. Nelle scorse ore è stato ospite del programma Mi casa es tu casa, condotto da Cristiano Malgioglio ed in onda su Rai Due. Qualcuno nei giorni scorsi ha avanzato delle critiche al programma, sostenendo che forse è troppo autoreferenziale. Proprio il regista, seppur con i giusti modi, ospite della puntata di Mi casa es tu casa, ha parlato a Cristiano Malgioglio, portando a fare delle riflessioni. Nello specifico, Pieraccioni ha portato il conduttore a riflettere su un punto specifico, ovvero i mancati spazi concessi ai suoi ospiti.

Pieraccioni insofferente in studio bacchetta il conduttore

E’ stato il giornalista Massimo Falcini a pubblicare qualche stralcio dell’intervista di Pieraccioni, che durante la sua ospitata nel programma di Malgioglio ha mostrato qualche segno di insofferenza. Nello specifico c’è stato un momento in cui il regista stava raccontando un aneddoto sul suo libro ed il conduttore si sarebbe subito aggianciato al suo discorso, non facendolo più parlare. A quel punto, un pò indispettito il regista avrebbe detto “Ma non ti viene in mente che se stavo parlando del libro, c’era un aneddoto da raccontare?”.

Scambio di battute tra Pieraccioni e Cristiano Malgioglio

Cristiano piuttosto sconvolto avrebbe detto “Perchè mi rimproveri?”. Questa dedica ha letteralmente spiazzato tutti, ma Pieraccioni avrebbe ribattuto ancora dicendo “Perchè me lo avevano detto guarda che fa il programma per sè, non gliene frega nulla di chi c’ha accanto, vuole parlare solo del suo fidanzato turco. Ora te metto le mani addosso se continui io sono venuto qui a fare questo scontro di ping pong”. Insomma, un battibecco tenuto nello studio di Mi casa es tu casa, con i giusti toni e modi ma che di fatto ha fatto notare l’insofferenza di Pieraccioni.