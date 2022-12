Bianca Atzei svela il nome del figlio e Leonardo Pieraccioni la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante sarda Bianca Atzei e Stefano Corti hanno comunicato il nome del loro primogenito, insolito e molto particolare. Il primo a commentare è stato Leonardo Pieraccioni.

Bianca Atzei è in attesa di partorire il suo primogenito ed è apparsa fino a poche ore fa sui social, più bella che mai. La cantante, fidanzata con l‘attore e Iena Stefano Corti, aspettano il loro primo figlio, un maschietto, il cui nome dopo tanto mistero è stato svelato soltanto nelle ultime ore. Si tratta, in realtà di un nome piuttosto insolito, tanto che non appena comunicato è subito partita l’ironia sui social, soprattutto da parte di un noto regista, ovvero Leonardo Pieraccioni. Ma cosa ha detto quest’ultimo?

Bianca Atzei e Stefano Corti svelano il nome del piccolino in arrivo

Bianca Atzei ed il compagno Stefano Corti hanno finalmente comunicato a tutti il nome del loro primogenito. Il piccolino si chiamerà Noa Alexander. C’è stato tanto mistero attorno a questo nome, perchè sia la cantante che Stefano pare non volessero dirlo con largo anticipo. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento giusto.“Noa Alexander: in otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti”. Queste le parole di Bianca, che ha svelato così per la prima volta il nome del bambino che porta in grembo.

Noa Alexander, si chiamerà così il figlio della cantante e dell’attore

Il sesso era stato già svelato nelle scorse settimane dalla coppia a Verissimo, durante un’intervista. Tornando al nome del piccolino, non sappiamo esattamente i motivi che hanno portato i due a fare questa scelta, che è piuttosto singolare e particolare. Noa è un nome ebraico che significa “amore”, mentre Alexander è un nome che deriva dal greco Alexandros.

Il commento e l’ironia di Leonardo Pieraccioni

Dopo aver comunicato il nome, come abbiamo anticipato, uno dei primi a commentare è stato Leonardo Pieraccioni che non ha fatto a meno della sua solita ironia. “Per forza con sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!”. Queste le parole di Leonardo, alle quali Bianca ha risposto così “Quasi quasi infatti cambio nome! Sono ancora in tempo”.