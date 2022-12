Verissimo, Pamela Prati non si presenta perchè è fuori di sè contro Silvia Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati avrebbe rifiutato l’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, perchè offesa con la conduttrice.

Pamela Prati sarebbe offesa con Silvia Toffanin e per questo avrebbe rifiutato l’invito a prendere parte a Verissimo in queste settimane. E’ questo, nello specifico, quanto riferito da fonti vicine alla showgirl che hanno fatto sapere proprio come la showgirl ed ex gieffina abbia declinato l’invito. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio come sono andate veramente le cose.

Pamela Prati offesa con Silvia Toffanin?

In questi ultimi giorni, sul web è circolata una voce secondo la quale Pamela Prati dopo il Grande fratello vip, non avrebbe potuto prendere parte a nessun programma televisivo, perchè le sue ospitate risultavano bloccate. Questa l’indiscrezione lanciata dalla pagina Instagram The Pipol, secondo cui questa decisione sarebbe stata presa per via delle condizione poste proprio dall’ex gieffina. Quest’ultima, infatti, tra le clausole contrattuali pare avesse inserito alcuni divieti, come quello di ricevere delle domande sulla vicenda Mark Caltagirone.

Una fonte vicina all’ex gieffina lancia l’indiscrezione

In questi ultimi giorni, invece è trapelata un’altra indiscrezione, che ha visto coinvolta anche Silvia Toffanin e la sua trasmissione ovvero Verissimo. Una fonte vicina all’ex gieffina avrebbe sostenuto che Pamela non ha accettato l‘invito di Silvia, perchè non ha preso bene le parole della conduttrice pronunciate in occasione dell’ospitata di Orietta Berti. “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”, avrebbe fatto sapere la fonte vicina alla showgirl.

Le parole della Toffanin contro la Prati

Per chi avesse visto quella puntata, durante l’intervista del 20 novembre ad Orietta Berti, Silvia sembra che le abbia fatto delle domande proprio sulla Prati, con la quale la cantante si è scontrata in diverse occasioni durante la sua partecipazione al reality. Alla domanda sulla storia d’amore con Marco Bellavia e davanti ai dubbi di Orietta, Silvia avrebbe espresso il suo parere.“Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”. Queste le parole di Silvia che non sono andate giù alla Prati.