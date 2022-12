E’ sempre mezzogiorno, Lorenzo Biagiarelli fa una gaffe e il web lo massacra: “Che snob”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli, presenza fissa nel programma di E’ sempre mezzogiorno nel corso della puntata di ieri è stato protagonista di una figuraccia.

Lorenzo Biagiarelli lo conosciamo tutti per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista e giurata di Ballando con le stelle. Lo chef è una delle presenze fisse di E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici e lo abbiamo visto fino a poche settimane fa a Ballando con le stelle, da dove è stato eliminato lo scorso sabato.

Lorenzo Biagiarelli ospite fisso a E’ sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici

Ebbene, proprio nella giornata di ieri di E’ sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici, ospite in studio Katia Follesa la quale ha parlato con la conduttrice della musica ascoltata dalle loro figlie e poi hanno anche nominato uno dei cantanti più in voga degli ultimi tempi, ovvero Blanco. A quel punto, la regia avrebbe deciso di mettere la canzone Mi fai impazzire, uno dei brani più amati di Blanco. A quel punto, la conduttrice avrebbe chiesto a Lorenzo se conoscesse il cantante, ma lo chef sarebbe rimasto un pò perplesso ed avrebbe risposto in un modo che ha lasciato tutti senza parole.

La gaffe di Lorenzo

“Non so di cosa state parlando. Per me dopo gli Spandau Ballet la mia radio si è spenta. A gennaio 1990 la mia radio si è rotta”. Queste le parole dello chef che hanno lasciato un pò perplessi, visto che stando alle sue parole, Lorenzo avrebbe smesso di sentire la musica a soli 2 mesi, essendo nato nel novembre 1989. Una mezza gaffe quella di Lorenzo Biagiarelli che di certo non è passata inosservata e per la quale è stato accusato dal web di snobismo.

Lorenzo pronto a tornare a Ballando con le stelle per il ripescaggio

Lorenzo Biagiarelli si appresta a tornare a Ballando con le stelle, visto che parteciperà alla serata in cui avverrà il ripescaggio. E’ stata la Rai ad annunciare questa serata, attraverso un comunicato. In questo si legge che si gioca la seconda semifinale del dance show che ha stregato milioni di telespettatori per due mesi ed andrà in onda venerdì 2 dicembre alle ore 22.00 su Rai 1. “Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando. Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina sono stati eliminati nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza”. Questo quanto si legge sul comunicato che ha così elencato le coppie che prenderanno parte al ripescaggio.