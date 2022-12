Sonia Bruganelli provoca il web, le decorazioni di Natale sollevano un polverone

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli finisce ancora una volta al centro della polemica, dopo aver pubblicato un video in cui mostra una pallina per l’albero di Natale, a forma di carta di credito.

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la nota opinionista del Grande fratello vip, oltre che la moglie del conduttore Paolo Bonolis. In diverse occasioni la donna è finita al centro delle polemiche, accusata in passato di ostentare la propria ricchezza. Proprio in queste ultime ore, la moglie del conduttore è finita al centro dell’ennesima polemica. Il motivo? Pare che il motivo sia “una pallina di Natale”, dalla forma piuttosto particolare. Facciamo chiarezza e cerchiamo di capire davvero che cosa è accaduto.

Sonia Bruganelli finisce ancora al centro della polemica

Sonia Bruganelli nelle scorse ore è finita al centro di una polemica, questa volta per una pallina di Natale, dalla forma piuttosto particolare. Sappiamo bene che Sonia non si tira indietro quando c’è da spendere soldi per beni di lusso. In passato ha confessato di essere amante del lusso e di sfarzi. In passato l’opinionista del Grande fratello ha stupito sui social, mostrando dei beni di lusso, come accessori delle più grandi firme che costano migliaia di euro e poi, come dimenticare i suoi viaggi sul jet privato, tanto discussi e contestati.

Pallina particolare a forma di carta di credito

Ebbene, nonostante la Bruganelli ci abbia abituati a questi lussi e sfarzi, non potevamo di certo immaginarci che la pallina del suo albero di Natale potesse avere proprio quella forma specifica. Ebbene, Sonia ha mostrato la decorazione per il suo albero, una pallina a forma di carta di credito. L’opinionista del Gf vip ha stupito così tutti i suoi follower che la seguono giorno dopo giorno. Ovviamente la sua è stata anche una provocazione, anche perchè poi la Bruganelli ha fatto sapere che quella pallina particolare non sarebbe finita sul suo albero, ma su quello dell’amica.

Le parole di Sonia “Rappresenta me”

“Ma questa pallina? Rappresenta appieno lei, non poteva che essere la sua ma è pazzesca”, dice la ragazza che riprende Sonia e l’oggetto in questione. Sonia si è detta piuttosto soddisfatta di aver fatto quel tipo di regalo alla sua amica e poi ha aggiunto dicendo “Rappresenta me”. Sonia è molto brava a catturare l’attenzione su di sè, talvolta nel bene, talvolta nel male.