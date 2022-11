Gf vip, Sonia Bruganelli attacca Oriana, interviene Giulia Salemi che asfalta la Bruganelli”

0 SHARES Condividi Tweet

Scontri in puntata al Gf vip, con Oriana che in lacrime viene “umiliata” da Sonia Bruganelli. Poi la difesa di Giulia Salemi e lo scontro tra le due opinioniste.

Nella puntata di ieri del Grande fratello vip, è praticamente accaduto di tutto. Una delle protagoniste principali è stata Oriana, che ad un certo punto è stata duramente attaccata da Sonia Bruganelli. La puntata di ieri, effettivamente è stata piuttosto pesante per la gieffina, che ha trascorso gran parte del tempo in lacrime per quanto accaduto con Antonino Spinalbese. Dopo l’affondo di Sonia Bruganelli è arrivata la difesa di Giulia Salemi, la quale ha utilizzato delle parole molto belle nei suoi confronti. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire cosa è davvero accaduto all’interno dello studio del Grande fratello vip.

Gf vip, le lacrime di Oriana in puntata

Ieri, lunedì 28 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, la quale è stata molto pesante per Oriana. Durante la puntata, però, si sono vissuti anche attimi di tensione tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Le due opinioniste già qualche puntata fa avevano avuto modo di punzecchiarsi, lanciandosi frecciatine, ma ieri sera si è raggiunto il culmine. L’argomento di discussione è stato il seguente, ovvero Oriana.

La gieffina delusa da Antonino

Oriana, la sudamericana che si è invaghita di Antonino Spinalbese è rimasta piuttosto male dal comportamento dell’ex parrucchiere, che in questi giorni ha fatto dei passi indietro nella conoscenza con Oriana. L’ex parrucchiere nel corso della serata di ieri ha incontrato Ginevra, l’ex gieffina con la quale ha avuto un trasporto mentale molto importante, che non è riuscito ad ottenere con nessu’altra, neppure con Oriana. «Con Ginevra ho avuto un trasporto mentale che non ho avuto con nessuna, questo trasporto c’è ancora. Io e Ginevra non ci siamo mai sfiorati con un dito e in un futuro vorrei un rapporto del genere». Queste le parole di Antonino che di certo non hanno fatto piacere a Oriana che è letteralmente scoppiata a piangere.

L’attacco di Sonia Bruganelli

Duro l’attacco di Sonia Bruganelli che ha dichiarato: «Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante». Immediata la risposta di Oriana, la quale ha aggiunto «Come donna non vali niente non ti voglio neanche sentire». Un botta e risposta al veleno, dunque, quello tra Oriana e Sonia, nel quale si è intromessa Giulia Salemi la quale ha voluto difendere la gieffina.

Giulia Salemi interviene in difesa di Oriana, Sonia non ci sta

«Voglio fare una carezza ad Oriana perchè vedere una donna trattata così è incommentabile. Chi sta facendo brutta figura non sei tu. Forza sei una regina da reality». Questo l’affondo di Giulia, al quale ha replicato Sonia che è praticamente sobbalzata dalla sedia urlando «No Giulia io non ci sto, tu leggi con l’ipaddino e dici le cose che senti che piacciono». Oriana in tutto ciò ha continuato a piangere, tra le risate sotto i baffi di Antonino.