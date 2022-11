Ballando, Luisella Costamagna non si risparmia contro la Lucarelli, l’attacco è diretto

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, Luisella Costamagna contro Selvaggia Lucarelli “Inaccettabile”.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, è arrivato l’ennesimo scontro tra Selvaggia Lucarelli e alcuni suoi colleghi, in primis Guillermo Mariotto. In realtà, è stato proprio quest’ultimo ad essersi scagliato in modo piuttosto pesante nei confronti della Lucarelli, dopo che quest’ultima aveva attaccato Iva Zanicchi, dandole della “squallida”, perchè in queste settimane non ha fatto altro che raccontare barzellette “sporche”. Nelle ore successive però, è ancora accaduto qualcosa, con Selvaggia che ha affidato un lungo sfogo sui social e Luisella Costamagna che ha riservato alla giornalista l’ennesimo affondo.

Ballando con le stelle, ancora scontri

Dopo quanto accaduto in puntata a Ballando con le stelle, lo scorso sabato, continuano le polemiche e gli scontri tra alcuni protagonisti del programma, seppur a distanza. Ebbene, nel corso della puntata di ieri, lunedì 28 novembre, di Oggi è un altro giorno, si è continuato a parlare di quanto accaduto a Ballando con le stelle. In studio, da Serena Bortone, Paola Barale e Roly Maden ed ancora Luisella Costamagna che ha ballato in coppia con Pasquale La Rocca.

Luisella Costamagna e le sue parole contro Selvaggia Lucarelli

Ebbene, la giornalista ha voluto prendere le difese di Iva.“Io difendo Iva a cui è stato dato della squallida, che trovo inaccettabile e trovo inaccettabile anche averle dato della volgare”. Insomma, Luisella ha voluto palesemente schierarsi dalla parte di Iva Zanicchi e poi ha lanciato una frecciata a Selvaggia Lucarelli.“Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano neanche le parolacce.” Non è di certo la prima volta che Luisella si scaglia contro Selvaggia e viceversa, visto che anche a Ballando le due hanno avuto modo di punzecchiarsi.

Le parole della giornalista

La giornalista poi ha voluto anche fare un appunto sulle parole utilizzate da Mariotto nei confronti della Lucarelli lo scorso sabato, quando l’ha definita “scimmia che lancia escrementi”. A tal riguardo la Costamagna ha riferito che bisogna fare attenzione sui termini, facendo riferimento a Mariotto. Sostanzialmente però, la giornalista ha fatto sapere di essere d’accordo con Mariotto.