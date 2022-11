Alfonso Signorini umilia Sonia Bruganelli: “Non ti ho certo voluto per il tuo fisico”, lei diventa una furia

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini fa arrabbiare Sonia Bruganelli nel corso dell’ultima puntata del Gf vip. Botta e risposta al veleno.

La puntata di ieri del Grande fratello vip è praticamente iniziata con il botto. Alfonso Signorini è stato particolarmente brano nel far scoppiare una vera e propria bomba in puntata, facendo entrare Ginevra Lamborghini che ha scaldato gli animi, soprattutto quelli di Oriana che ha trascorso gran parte del tempo a piangere. La puntata è stata parecchio dura da affrontare anche perchè ad un certo punto le opinioniste sono finite per scontrarsi.

Grande fratello vip, tensioni in studio durante l’ultima puntata

Nella prima parte della puntata, quasi all’inizio il conduttore Alfonso Signorini ha salutato le sue opinioniste ovvero Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. A quel punto, il conduttore ha subito fatto scoppiare la prima bomba in studio, mettendo a confronto Sonia e Giulia. Si parlava di fisico e intelligenza e dopo la pubblicità, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe detto al conduttore“Evidentemente a me hai chiamato per l’intelligenza…”.

Scontro tra Sonia e Giulia, tutta colpa di Alfonso Signorini

A quel punto, il conduttore dopo essere scoppiato a ridere avrebbe risposto a tono alla Bruganelli dicendo“Beh certo non ti ho chiamata qua a partecipare per il tuo fisico, tesoro…”. Questa risposta ha scatenato la rabbia della moglie di Paolo Bonolis che ha risposto dicendo “Che mera.. Che sf*zo”. Un botta e risposta che ha divertito tanto i presenti in studio ed anche i telespettatori. A quel punto, per smorzare un pò la situazione, poi, Signorini avrebbe aggiunto “Per il fisico ho scelto Orietta…La mia topolona…”. Anche in questo caso la battuta ha fatto parecchio sorridere.

Orietta stupisce tutti con le sue “ricette”

Proprio Orietta Berti nella serata di ieri è apparsa parecchio giù di tono e ad ammetterlo è stata proprio lei. A quanto pare nelle scorse ore la cantante ha perso il suo amato cane e proprio per questo Orietta è sembrava parecchio giù. Non sono mancate però le sue uscite parecchio simpatiche e divertenti. Ad un certo punto, infatti, la cantante avrebbe detto ad Alfonso di aver scritto delle ricette che potrebbero tornare utili ad Alfonso Signorini.“Ho fatto le ricette afrodisiache…Anzi, le vorrei consigliare a Luca Salatino per saziare i vipponi…”. L’opinionista avrebbe assicurato poi, che effettivamente queste ricette hanno funzionato.