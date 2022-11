Antonella Clerici, la battuta è al veleno: “Vedo certe bocche in giro”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Poi la stoccata “Vedo certe bocche in giro”.

Antonella Clerici è la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, il programma che va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 12.00 appunto su Rai 1. Ebbene, la conduttrice nelle scorse ore è tornata a lanciare una frecciatina, questa volta alle persone che abusano della chirurgia. La Clerici ha rilasciato un’intervista molto interessante al quotidiano Il Messaggero. Ma cosa ha riferito nel dettaglio? Contro chi si è scagliata nel dettaglio?

Antonella Clerici, la confessione inaspettata a Il Messaggero

Antonella Clerici in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al quotidiano Il Messaggero. Nel corso di questa chiacchierata, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha affrontato diversi argomenti, tra i quali anche quello legato alla chirurgia estetica. La conduttrice ha ammesso di essere ricorsa al chirurgo estetico in passato e d anche un paio di volte l’anno, ma ha ammesso di non aver mai voluto esagerare.

Ritocchini e chirurgo l’ammissione, poi la stoccata

“Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi…”. Questo quanto dichiarato dalla Clerici che ha poi rivelato di ricorrere ai bisturi solo nel periodo estivo, visto che in inverno, per via degli impegni professionali e lavorativi, è impossibilitata. Poi, dopo aver fatto questa confessione, la conduttrice si è lasciata andare ad una frecciatina dicendo “Vedo certe bocche in giro, mamma mia”. Nel corso dell’intervista, però, la Clerici ha parlato anche di altri argomenti, come ad esempio la sua intimità ed anche in questo caso si è lasciata andare ad una confessione.

L’intimità di Antonella

“Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore…”. La Clerici, con la sua solita schiettezza e simpatia, ha anche ammesso che non deve mancare una certa dose di trasgressione, ma senza esagerare.