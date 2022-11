Selvaggia Lucarelli senza freni su una persona del cast: “Cosa mi ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è più agguerrita che mai. Nelle scorse ha confessato il fatto che una persona del cast fisso di Ballando non le fatto le condoglianze.

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro dell’attenzione per via di quanto sta accadendo in queste settimane a Ballando con le stelle. Sin dalla prima puntata, effettivamente la giornalista è stata sotto i riflettori, ma il fondo si è toccato lo scorso sabato, quando le è stato dato della “scimmia” da parte di uno dei suoi colleghi, e nello specifico da Guillermo Mariotto. Ad ogni modo, proprio nelle scorse ore Selvaggia ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Questo episodio raccontato da Selvaggia ha a che fare con Sara Di Vaira. Ma di cosa si tratta?

Selvaggia Lucarelli, la rivelazione su Sara Di Vaira

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Sembra che la giornalista abbia raccontato un episodio che metterebbe sotto una luce diversa Sara Di Vaira. Proprio sabato scorso la giornalista ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Sara Di Vaira, proprio la stessa che lo scorso sabato ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Guillermo Mariotto. Attraverso una Instagram stories, Selvaggia ha raccontato che la danzatrice, è stata l’unica del cast fisso di Ballando che non le ha fatto le condoglianze lo scorso sabato, quando è venuta a mancare sua madre.

Duro scontro tra le due

La stessa Sara lo scorso sabato aveva ricordato a Selvaggia quando era stata proprio lei a dare del fenicottero a Rossella Erra. “E non vi ricordate come ero stata definita da Iva Zanicchi?“. Poi Di Vaira ha aggiunto “Io vi ricordo tutto, ricordo molto bene anche le cose che dicevi quando in pista c’ero io”. Insomma, tutto questo fa pensare che ciò che è accaduto in passato tra le due adesso via venuto a galla. A questo va ad aggiungersi il messaggio che la Lucarelli ha pubblicato nelle ore successive.

Il messaggio della Lucarelli

“Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto “condoglianze” (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’Unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.