Selvaggia Lucarelli umiliata: “E’ la Celentano dei poveri”

Tutti contro Selvaggia Lucarelli, non vuoi a Ballando con le stelle, ma anche fuori. Luciano Cannito si è scagliato contro la giornalista definendola “Celentano dei poveri”.

Selvaggia Lucarelli è un personaggio che vuoi o non vuoi, è sempre sotto i riflettori ed al centro dell’attenzione. In quest’ultima settimana, però, sembra che la situazione sia decisamente peggiorata. La giornalista ha avuto infatti diversi battibecchi con Carolyn Smith ed anche con Guillermo Mariotto, non soltanto in puntata a Ballando, ma anche sui social. Adesso, a scagliarsi contro di lei è stato anche un’ex professore di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Luciano Cannito, il quale nelle scorse ore ha parlato della Lucarelli, definendola “la Celentano dei poveri”.

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, tutti contro la giornalista

Selvaggia Lucarelli sta vivendo un periodo davvero molto difficile e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Due sabati fa, ha dovuto fare i conti con la perdita della sua mamma, e la stessa sera si è scontrata con diversi colleghi e non solo. La situazione però è degenerata lo scorso sabato, quando nel corso dell’ultima puntata è stata addirittura offesa da un suo collega, Guillermo Mariotto e definita “una scimmia”.

Ex professore di ballo della scuola si scaglia contro la giornalista

Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore a scagliarsi contro di lei è stato anche un’ex professore di Amici. Luciano Cannito, su Twitter ha scritto un post al veleno contro Selvaggia, definendola “la Celentano dei poveri”.“La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso”. Queste le parole dell’ex professore di ballo della scuola, il quale poi ha continuato il suo affondo e lo ha fatto in modo piuttosto pesante.

La Celentano dei poveri, Luciano Cannito e le dure parole su Selvaggia

“Quella ci campa di persone che parlano male di lei, così continua ad essere al centro dell’attenzione. Ogni cosa che fa o dice è pensata a tavolino. I suoi interessi iniziano da Selvaggia e terminano con Lucarelli”. Cannito ci è andato giù in modo piuttosto pesante nei confronti della Lucarelli e le sue parole non sono di certo passate inosservate. Oltre a definirla “la Celentano dei poveri”, ha aggiunto anche che è “bulimica di visibilità video e che farebbe di tutto per poter apparire e mettersi in mostra. Al momento Selvaggia non ha risposto a queste accuse, ma ciò non vuol dire che non lo farà nelle prossime ore, visto che come siamo abituati, non se ne tiene una.