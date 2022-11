Ballando, tutti contro Selvaggia Lucarelli e lei scrive un lungo post

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha affrontato una puntata davvero particolare lo scorso sabato. Subito dopo sui social si è lasciata andare ad uno sfogo.

Puntata piuttosto difficile e complicata quella di Ballando con le stelle andata in onda sabato 26 novembre 2022, soprattutto per Selvaggia Lucarelli. La giurata del programma di Rai 1 è stata particolarmente bersagliata dai suoi colleghi, tanto che dopo la puntata la giornalista ha affidato il suo sfogo sui social e nello specifico su Instagram. Nello specifico, Selvaggia ha voluto replicare alle offese di Guillermo Mariotto. Ma procediamo con calma e facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, tutti contro Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli nella serata di sabato 26 novembre 2022 è stata duramente attaccata da parte dei suoi colleghi. Così, subito dopo la puntata la giornalista si è sfogata e lo ha fatto su Instagram. “Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra”. Queste le parole di Selvaggia affidate al suo profilo Instagram aggiungendo anche un pensiero su Iva Zanicchi che nella serata di sabato è tornata a far parlare di se.

Lo sfogo della giornalista subito dopo la puntata

In puntata Selvaggia sembra abbia ripreso Iva Zanicchi, dandole “della squallida” per aver raccontato da settimane delle barzellette spinte ed anche piuttosto volgari. Ciò nonostante, dopo le sue parole Guillermo Mariotto si sarebbe scagliata contro la collega, dandole addirittura della “scimmia”.“Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica, “in Veneto è un intercalare”, dice. Va quindi avanti con balli improbabili e barzellette sporche che forse per un po’ divertono, poi immalinconiscono”. Questo ancora lo sfogo della Lucarelli la quale non si è limitata a questo ma avrebbe ancora aggiunto dell’altro.

Le parole della Lucarelli contro Iva Zanicchi

“I piedi sono al posto della testa, tutto capovolto. IVA Zanicchi difesa dal mio terribile “squallida” e “lei che NONOSTANTE IL MOMENTO DIFFICILE È LÌ”. LEI. Silenzio dei più, “giusto!”, da altri lì seduti. Per un attimo mi sento Soumahoro”. Poi, la giornalista, proprio a sottolineare il fatto che le cose vadano per come non dovrebbero, Selvaggia ha aggiunto che al momento vede tutto al contrario “un sacco di piedi. Teste per aria”. Insomma, uno sfogo davvero piuttosto duro quello di Selvaggia che nel corso della puntata ha praticamente “litigato” con tutti.