Amici 22, Rudy Zerbi mai visto così: “Vergognatevi”

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici 22 è accaduto praticamente di tutto. Maria De Filippi è intervenuto, Rudy Zerbi ha detto agli allievi “Vi dovete vergognare”.

La puntata di ieri di Amici è stata piuttosto turbolenta, con Maria De Filippi che ad un certo punto è apparsa piuttosto infastidita da alcune immagini che sono andate in onda. Anche Rudy Zerbi è stato uno dei protagonisti principali della puntata, ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici 22, puntata particolare quella di ieri domenica 27 novembre

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri è andata in onda la nuova puntata di Amici e sembra che la tensione abbia fatto da padrona. Sin dall’inizio la conduttrice è apparsa parecchio arrabbiata e infastidita, soprattutto dopo che sono andate in onda alcune immagini. Ad aggravare la situazione, poi, è stato il fatto che gli allievi imputati a non pulire in casetta, non abbiano fatto “mea culpa”, ammettendo le loro responsabilità. Maria avrebbe sollecitato affinchè fossero loro stessi a d alzarsi e prendersi le proprio responsabilità ed alla fine hanno risposto alle sollecitazioni solo Aaron, Piccolo G e Tommy Dali.

Maria appare profondamente arrabbiata e delusa da alcuni allievi

A quanto pare però, anche altri ragazzi avrebbero preso parte a questo “scenario”.“Non se ne alza uno. I colpevoli sono solo 3 su tutta la casa? Non ci crede nessuno. Vi dovete vergognare chi non si alza”. Queste le parole di Rudy che anche lui, così come Maria è apparso piuttosto arrabbiata. Nonostante si sia andato avanti con il programma, poi dopo le gare di ballo e canto, la conduttrice ha fatto sapere ai professori che avrebbero potuto prendere qualsiasi provvedimento, quello che più ritenevano più giusto e adatto. In tema di sfide immediate, è intervenuto Rudy, chiedendo di poter mandare in sfida NDG che ha vinto. In tema di danza e ballo, è stata la volta di Gianmarco che ha rischiato di essere eliminato dalla scuola.

Rudy Zerbi, le sfide e la rabbia di Maria De Filippi

“Probabilmente il posto dovreste giocarvelo voi che non dite niente. Io mi auguro che questa sera in casa accada il panico perché voi dovete chiarirvi le idee e prendervi le responsabilità perché è davvero gravissimo”. Queste le parole di Rudy Zerbi, che hanno lasciato un pò senza parole, visto che di certo Gianmarco non si meritava di certo la sfida. La produzione a quel punto avrebbe deciso di inserire il ballerino tra quelli che fanno più del dovuto e Alessandra Celentano è apparsa piuttosto contrariata, atteggiamento che non è piaciuto a Gianmarco. “C’è anche chi non sta a metà che fa finta di niente. Quindi lasciamo perdere”. Queste le parole di Maria De Filippi che è apparsa piuttosto infastidita.“Questa frase… Vedere gli applausoni durante la sfida. Sentire lui che esce chiedendo spiegazioni alla maestra quando dovrebbe chiederle a voi”.