Selvaggia Lucarelli, Annamaria Bernardini De Pace la massacra e lei replica e la asfalta: “Che strano”

A distanza di qualche giorno dalla stoccata di Annamaria Bernardini De Pace contro Selvaggia Lucarelli, quest’ultima ha risposto e lo ha fatto per le rime.

Annamaria Bernardini De Pace in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Belve, il programma di Francesca Fagnani. Di certo, alcune sue dichiarazioni non sono passate inosservate a Selvaggia Lucarelli, la quale a distanza di qualche giorno ha voluto esprimere il suo punto di vista. In realtà, a non passare inosservate a Selvaggia sono state alcune frase del legale riferite proprio alla giornalista.

Annamaria Bernardini De Pace, la stoccata a Belve

Annamaria Bernardini De Pace, il noto legale è stata ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani e pare che nel rispondere ad una domanda della conduttrice, abbia citato Selvaggia Lucarelli, la quale ovviamente non è rimasta a guardare. In qualche modo la conduttrice avrebbe portato la sua ospite ad affrontare un argomento piuttosto delicato, ovvero un commento su Selvaggia che della Bernardini De Pace aveva detto “È una che ha la parola pace nel cognome e da sola è capace di dichiarare guerra alla Russia e costringere Putin a cedere l’usufrutto del Cremlino alla ex moglie“.

Il legale parla di Selvaggia Lucarelli

Nel rispondere alla Fagnani, ecco che il legale avrebbe risposto in questo modo “Bella forza, certamente non ce l’ha lei malgrado si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e dare un minimo di collaborazione. È coraggiosa ma non con le donne, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna”.

La replica al veleno della giornalista

Ecco, dopo aver ascoltato e letto queste parole, a distanza di qualche giorno Selvaggia ha deciso di non rimanere in silenzio e si è espressa e lo ha fatto rispondendo ad una domanda posta da un follower. “Cosa rispondi all’avvocato Bernardini De Pace che dice che non hai empatia verso le donne?”. Questa la domanda posta dal follower, alla quale Selvaggia ha risposto dicendo “È curioso perché ho il telefono pieno di suoi complimenti negli anni anche per cose che ho scritto su altre donne”. Sappiamo bene che Selvaggia non le risparmia a nessuno, nemmeno al legale.