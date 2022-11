Annamaria Bernardini De Pace velenosissima contro Totti, ciò che dice lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Annamaria Bernardini De Pace a Belve, le parole al veleno contro il suo ex assistito “Totti chi?”.

Annamaria Bernardini De Pace è stata ospite a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani e pare che non abbia perso occasione nel lanciare una stoccata a Francesco Totti. Sappiamo bene che alcuni mesi fa l’ex capitano della Roma aveva chiamato il famoso legale a rappresentarlo nella causa di separazione da Ilary Totti. Qualche giorno fa, ecco che Francesco ha “licenziato”l’avvocato. Annamaria Bernardini De Pace, nella serata di ieri ha proprio lanciato una frecciatina al suo ex cliente.

Annamaria Bernardini De Pace ospite a Belve, la Fagnani parla di Totti

Annamaria Bernardini De Pace è stata ospite a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani. La giornalista, ad un certo punto avrebbe sottolineato alla sua ospite il fatto che fino a poco tempo fa è stata l’avvocato del noto Francesco Totti. “Fino a poco tempo fa era l’avvocato di Francesco Totti, poi ha rinunciato…”. Queste le parole di Francesca Fagnani, alle quali però il legale ha risposto in modo davvero scioccante, dicendo “Totti chi?”. Una stoccata davvero molto forte quella del legale. La Fagnani avrebbe quindi risposto dicendo “L’ha presa bene vedo”.

La Fagnani chiede di Totti, il legale lancia una stoccata

Poi la conduttrice e giornalista sarebbe andata avanti, cercando di capire per quale motivo alla fine Annamaria Bernardini ha deciso di non rappresentare più l’ex capitano della Roma.“Lei ha rinunciato all’incarico perchè aveva proposto un accordo che non è stato accettato dall’entourage di Totti…”. Alle parole della conduttrice, però, l’avvocato ha preferito non rispondere, dicendo “Non ricordo, Non ricordo niente.. E comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondere“.

Poi la vicenda del regista Gabriele Muccino

Successivamente, la Fagnani ha ricordato alla sua ospite il fatto che il regista Gabriele Muccino abbia utilizzato nei suoi confronti delle parole poco carine, dicendo che “schiaccia la vita delle persone come noci“. Anche in questo caso il legale ha preferito non approfondire la questione, dicendo semplicemente di aver adito per vie legali e poi ha aggiunto “Ha perso tutto, è normale, l’ho già querelato”.