Alfonso Signorini, umilia alcuni colleghi: “Come mi comporto con i personaggi famosi”

Alfonso Signorini si esprime nei confronti di alcuni vip e colleghi. Parole al veleno quelle del conduttore del Gf vip.

Alfonso Signorini sta affrontando dei giorni parecchio difficili, visto quanto sta accadendo al Grande fratello vip. Ebbene si, sappiamo bene che è esploso un focolaio di Covid all’interno della casa più spiata d’Italia e adesso è un grande caos. Il conduttore del Grande fratello vip, ad ogni modo, sta cercando in tutti i modi di portare avanti questa situazione nel miglior modo possibile. In questi giorni, Alfonso ha rilasciato un’intervista proprio sul settimanale da lui diretto, ovvero Chi, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di alcuni colleghi. Ma cosa ha riferito?

Alfonso Signorini spara a zero contro tanti personaggi famosi

Alfonso Signorini in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al suo stesso settimanale Chi, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe, parlando di alcuni colleghi.“La celebrità fa male, ne sono fermamente convinto. Perchè fa perdere il senso della realtà”. Queste le parole del conduttore, che si è espresso con la sua solita sincerità anche se ha preferito non fare nomi.

Le parole al veleno del conduttore del Gf vip

“Quando hai a che fare con una persona famosa, bisogna armarsi di santa pazienza e lasciare che ci parli di sé per ore”. Questo ancora quanto confidato dal conduttore del reality di Canale 5 che di certo ha parecchie conoscenze nel mondo dello spettacolo e dunque, capire a chi si possa riferire è veramente difficile. “Basta annuire, far finta di provare un discreto interesse e si sopravvive”, ha aggiunto Alfonso il quale ha confessato di aver sentito davvero tante “castronerie ” in questi anni, intervistando diversi personaggi famosi.

Dopo la stoccata, le parole nei confronti di tanta gente famosa rimasta umile

Poi facendo riferito al caso Harry e Meghan che avrebbero richiesto 1 milione di euro per cenare al loro tavolo, Alfonso si è espresso dicendo che “la fama fa perdere la bussola anche ai più titolati”. Se da una parte Alfonso ha sparato a zero contro tanti colleghi e noti personaggi dello spettacolo, dall’altra ha sottolineato di aver conosciuto anche tanta gente famosa che però è rimasta con i piedi per terra. A tal riguardo ha fatto dei nomi, come quello di Marcello Mastroianni.