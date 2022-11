L’aria che tira, Myrta Merlino durissima con l’ospite e poi in grosso imbarazzo: “Io una cosa così non l’avrei mai detta”

0 SHARES Condividi Tweet

Furio Colombo, il 91enne ex parlamentare di sinistra finisce nella bufera dopo le parole dichiarate a L’aria che tira su La 7, contro Giorgia Meloni.

Furio Colombo negli ultimi tempi sembra abbia rivolto alla Premier Giorgia Meloni delle critiche piuttosto dure. Ebbene, nel corso della puntata di ieri de L’Aria che tira su La7, Furio Colombo avrebbe in qualche modo detto qualcosa che ha provocato la reazione di tanti utenti i quali si sono riservati sui social e si sono scagliati contro lo stesso. Ma cosa ha riferito nello specifico?

Furio Colombo, le critiche rivolte alla Premier Giorgia Meloni

Furio Colombo nella giornata di ieri, nel corso de L’aria che tira su La7 ha voluto in qualche modo provocare i suoi telespettatori, i quali si sono riservati tutti sui social per commentare quanto accaduto. L‘ex parlamentare di sinistra, nonchè direttore de L’Unità ha parlato dello scontro tra l’Italia e le Ong sui migranti facendo una sorta di parallelismo piuttosto scioccante. Quale? Avrebbe paragonati i bambini ” in top class”, proprio come la figlia di Giorgia Meloni che è volata a Bali insieme alla madre in occasione del G20, ed i bambini che invece annegano nel Mediterraneo tentando di raggiungere le coste italiane. Ovviamente, queste parole non sono passate inosservate ed anche la stessa conduttrice Myrta Merlino pare che sia rimasta piuttosto di stucco, nonostante abbia anche detto di essere d’accordo di alcune crtiche avanzate dallo stesso Colombo soprattutto sulla questione immigrazione.

La Merlino interviene, imbarazzo in studio a L’aria che tira

Ad ogni modo, la Merlino ha aggiunto che di certo la figlia della Meloni non ha nessuna colpa. “Nessuna colpa ha la figlia di Meloni, pensi che la politica del governo sia orribile ed è lecito farlo ma non metterei dentro la polemica i bambini“. Dura la replica del 91enne il quale avrebbe detto “I bambini non li metterei neanche in mare, è questo il punto”. Imbarazzo in studio per qualche attimo, poi la Merlino avrebbe continuato.

Le critiche su Twitter nei confronti del 91enne

Dopo la messa in onda del programma, su Twitter in molti sembra che abbiano avanzato delle critiche piuttosto dure nei confronti di Colombo. “Va bene criticare il centro destra o destra centro ma attaccare anche la figlia della Meloni mi sembra un po’ troppo, ho dovuto cambiare canale per un senso di rabbia”, ha scritto un utente sui social. Ed ancora “Trovo indegne le parole di Furio Colombo, quanto veleno e odio verso una bambina che ha come unica colpa di essere la figlia del nostro Primo Ministro, non credo che nessuno tranne lui al mondo auguri a chiunque di finire sul fondo del mare”.