Marco Bellavia preso da Pamela Prati, Eliana Michelazzo lancia una frecciatina

Marco Bellavia manda i fiori con una bellissima dedica a Pamela Prati.Arriva la frecciatina di Eliana Michelazzo.

Marco Bellavia e Pamela Prati nel corso della puntata del Grande fratello andata in onda la scorsa settimana, hanno dimostrato di avere un grande feeling nato all’interno della casa e cresciuto, nonostante la lontananza. Purtroppo però, tra di loro si ci è messo il Covid che li ha costretti a separarsi per un pò di tempo. Pamela, subito dopo l’uscita dal gioco è risultata positiva al Covid e per questo si trova in isolamento. Ad ogni modo, Marco ha voluto farle sentire la sua vicinanza e le ha fatto recapitare un bellissimo mazzo di fiori, con tanto di dedica. Ma cosa ha scritto Marco alla sua “amata”?

Pamela Prati e Marco Bellavia divisi dal Covid

Pamela Prati dopo l’uscita dal Grande fratello vip è risultata positiva al Covid e per questo motivo, come è giusto che sia, si trova in isolamento. Marco Bellavia, però, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla sua amata e per questo nella giornata di ieri le ha mandato un bellissimo mazzo di fiori, con una dolcissima e romanticissima dedica.“Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco“. Queste le bellissime parole di Marco, che si possono benissimo leggere in un post che è stato pubblicato dalla stessa Pamela che ha voluto condividere questo bellissimo gesto con i suoi follower.

Marco le manda i fiori con una bellissima dedica

La Prati ha pubblicato la foto dei fiori e del bigliettino scritto proprio da Marco. Sembra che tra loro la relazione vada alla grande ed effettivamente, anche in puntata i due sono apparsi piuttosto piuttosto intimi e felici.

Il commento di Eliana Michelazzo

Tra i due sembra che si sia intromessa Eliana Michelazzo, una vecchia conoscenza della showgirl la quale ha commentato questo inizio di storia a Casa Pipol.“Marco e Pamela? Ci credo, fino ad un certo punto. Secondo me è tutto troppo: le storie le puoi costruire fino a un certo punto, ma questo amore tutto insieme meh. Ma se si piacciono davvero son felice per loro, ma all’inizio un po’ di dubbio l’ho avuto, penso come tutti quanti”. Queste le parole dell’ex manager della Prati che ha avanzato dei dubbi su questa storia.