Amici, tutti i professori contro Raimondo Todaro che resta solo, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro, l’insegnante di latino americano della scuola di Amici sta vivendo momenti di difficoltà. Tutti gli hanno voltato le spalle, ma per quale motivo?

Raimondo Todaro sta vivendo un momento piuttosto particolare ad Amici di Maria De Filippi dove è approdato ormai un paio di anni fa. Sembra proprio che l’ex ballerino di Ballando con le stelle stia vivendo un momento di difficoltà in cui avrebbe anche messo in dubbio il suo ruolo da insegnante.

Amici, Raimondo Todaro ad Amici vive momenti di difficoltà

Il motivo di queste difficoltà di Raimondo è sostanzialmente uno, ovvero il fatto che ogni sua decisione e scelta viene messa in discussione dai suoi colleghi o criticata. Questo è un po’ quello che è accaduto la scorsa settimana con Alessandra Celentano che non ha di fatto gradito il compito che Raimondo Todaro ha dato al suo allievo Gianmarco. Per chi non avesse seguito le puntate, l’ex maestro di ballo di Ballando con le stelle aveva assegnato al giovane ballerino una coreografia della Celentano. La produzione aveva dato l’ok a Raimondo, ma la Celentano pare che in qualche modo abbia cercato di ostacolare questa decisione mettendo addirittura il veto sulla sua coreografia e parlando di diritti d’autore.

I problemi con Alessandra Celentano

Nelle scorse ore, quindi, la produzione ha dovuto riunire la commissione per far sì che venisse data l’ultima parola con una votazione. Ebbene, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono andati contro la scelta di Raimondo Todaro. L’insegnante così, si è ritrovato da solo contro tutti i suoi colleghi e non ha di certo nascosto la sua delusione. Durante la riunione Raimondo è apparso davvero in difficoltà e Alessandra Celentano ha continuato a punzecchiarlo, tanto che ad un certo punto il docente di latino americano le avrebbe detto “Ma fammi finire una volta”.

Tutti contro Raimondo, l’insegnante solo contro tutti i colleghi

Ad ogni modo, Raimondo ha cercato di spiegare a tutti i suoi colleghi di non aver fatto nulla senza autorizzazione e di aver chiesto alla produzione che gli ha dato anche il permesso di poter andare avanti. Alessandro Celentano avrebbe tentato di interromperlo continuamente, tanto che ad un certo punto Raimondo stanco avrebbe detto “Non parlo più”.