La vita in diretta, Eleonora Daniele lascia tutti a bocca aperta: “Non l’ho mai amato”, momenti di grande imbarazzo in studio

La conduttrice di Storie italiane, ospite a La vita in diretta fa una confessione su Carlo III “Mai amato”. Le sue parole non passano inosservate.

Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane è stata ospite nella giornata di ieri martedì 15 novembre 2022, della puntata de La vita in diretta, che è stata, come sempre, un grandissimo successo. Ebbene, il conduttore Alberto Matano ha deciso di dedicare gran parte della puntata al 74esimo compleanno di Carlo III. Alla discussione hanno preso parte, appunto, Eleonora Daniele, e poi ancora Valeria Marini, Elenoire Casalegno e Nicoletta Mantovani, la moglie di Luciano Pavarotti. Ad un certo punto, la conduttrice di Storie italiane, si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

La vita in diretta, Alberto Matano parla del 74esimo compleanno di Re Carlo III

A La vita in diretta, il programma di Alberto Matano nella giornata di ieri si è parlato del compleanno di Carlo III, che ha compiuto ben 74 anni. Il conduttore ha dedicato a questo argomento gran parte della puntata, circondandosi di alcuni ospiti tra cui anche Eleonora Daniele. Quest’ultima, ad un certo punto si sarebbe lasciata andare ad una frase che di certo non è passata inosservata. “Io Carlo non l’ho mai amato, soprattutto dopo la morte di Lady Diana”. Queste le parole della Daniele, le cui parole hanno lasciato i presenti senza parole, in primis il conduttore Alberto Matano.

La frecciatina di Eleonora verso il Re Carlo che lascia tutti senza parole

Poi la conduttrice sarebbe andata avanti, spiegando ancora il suo punto di vista.“Tu, Alberto, prima hai detto che Carlo non ha mai pronunciato una parola fuori posto su Diana. E’ anche vero, però, che non ha mai proprio parlato di Diana. Quando è morta la regina e ha parlato di Camilla, ci si aspettava che dicesse qualcosa anche su Lady Diana”.

La conduttrice e le sue parole su Carlo

La conduttrice di Storie italiane avrebbe ancora aggiunto che Diana era una donna davvero straordinaria e che Carlo di certo avrebbe potuto dire qualcosa su di lei, cosa che non ha fatto. Nonostante la stoccata, poi, Eleonora ha voluto anche spezzare una lancia a suo favore, dicendo che in quest’ultimo periodo sta “marciando bene” e che per questo motivo “sta guadagnando molti punti anche agli occhi di chi non l’ha mai amato”