Antonino Spinalbese parla di Cecilia Rodriguez e lancia una stoccata al veleno contro Belen

Antonino Spinalbese lancia una stoccata a Belen e fa dei complimenti a Cecilia Rodriguez. Ecco le parole del gieffino.

Antonino Spinalbese, il concorrente dell’attuale edizione del Grande fratello vip continua giorno dopo giorno a parlare di Belen Rodriguez e della loro storia, nonostante la showgirl argentina fosse stata molto chiara. Belen non era molto convinta che il suo ex entrasse nella casa più spiata d’Italia, proprio perchè non voleva che venisse messa in mezzo e non voleva di certo che la sua vita privata, seppur passata, venisse messa sotto i riflettori. In un primo momento l’ex parrucchiere ha assecondato la richiesta della sua ex, ma poi pian piano, parlando con i suoi coinquilini ha iniziato a raccontare sempre più cose. Proprio nelle scorse ore si è lasciato andare a delle confidenze, parlando anche di Cecilia Rodriguez, la sua ex cognata.

Gf vip, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez e non solo

L’ex parrucchiere, nelle scorse ore all’interno della casa si è ritrovato di nuovo a parlare della sua ex Belen Rodriguez. Questa volta però, Antonino avrebbe tirato in ballo anche la sorella di Belen, ovvero Cecilia anche se non ha fatto il suo nome visto che la Rodriguez e futura moglie di Ignazio Moser, pare che ad inizio Grande fratello l’abbia diffidato. Questa notizia non è stata confermata, ma neppure smentita dai diretti interessati, fatto sta che però Antonino non ha fatto il suo nome.

Conversazione con Tavassi, Antonino parla di Oriana

Durante una conversazione con Edoardo Tavassi all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonino ha parlato del suo rapporto con Oriana, la sudamericana che è entrata da poco in casa e che ha subito catturato la sua attenzione. Parlando della sua predilezione per le sudamericane, Antonino non poteva non fare riferimento a Belen ma questa volta sarebbe stata tirata in ballo anche la sorella. A riportare le parole di Antonino è stato Biccy.

L’ex parrucchiere tira in ballo Cecilia facendole dei complimenti, poi la stoccata a Belen

“Sai a chi assomiglia (Oriana, ndr)? Alla sorella di… Sì, identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona… Non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima”. Queste le parole di Antonino, che se da una parte ha fatto dei complimenti a Cecilia, dall’altra ha lanciato delle pesanti accuse a Belen, non parlando proprio bene della madre di sua figlia.