Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano ma il padre di lui non è per nulla entusiasta

Dopo l’annuncio delle prossime nozze tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, adesso a parlare è stato l’ex ciclista nonché padre di lui. Ma cosa ha riferito?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato le nozze nei giorni scorsi, attraverso un post che ha lasciato tutti di sorpresa. I due, dopo diversi anni di fidanzamento hanno deciso di di fare il grande passo e hanno voluto comunicarlo a tutti su Instagram. A parlare in questi giorni è stato anche il padre di Ignazio, il grande ciclista di tutti i tempi che ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna. Ma cosa ha rivelato?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez annunciano le nozze

Il padre di Ignazio Moser, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante per il magazine DIva e Donna, parlando di tanti argomenti tra cui anche le future nozze tra il figlio e la fidanzata Cecilia Rodriguez. E’ stato il giornalista ad un certo punto a chiedere al ciclista quando ha avuto la notizia. Il padre di Ignazio però, si sarebbe limitato a rispondere dicendo di averlo saputo una settimana prima che i due piccioncini facessero l’annuncio ufficiale. “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli…“. Questa la risposta dell’ex ciclista, piuttosto contenuta e diplomatica che ha destato parecchi dubbi.

L’ex ciclista e padre di Ignazio commenta la notizia ma le sue parole non convincono

Poi però, più avanti ha anche aggiunto che era giusto che prima o poi i due facessero questo passo, visto che non potevano di certo rimanere fidanzati a vita. “Speriamo che vada tutto bene”, ha aggiunto ancora Moser. Quest’ultimo spera anche che questo matrimonio possa portare qualche figlio, visto a suo avviso, il risultato del matrimonio dovrebbe essere quello. Il giornalista ha poi chiesto se lui sapesse dove si svolgeranno le nozze, ma pare che Moser non abbia ancora altre informazioni al riguardo.

La frecciatina di Moser al figlio e alla nuora

Sul finire dell’intervista, poi il padre di Ignazio avrebbe colto l’occasione per lanciare loro una frecciatina. “Lei ed Ignazio fanno interventi pubblicitari, hanno fatto tante pubblicità, vanno alle presentazioni…Però non ho capito che lavoro facciano…”. Queste ancora le sue parole, ma come avranno reagito i due futuri sposi?