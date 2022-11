Ballando, Paola Barale sta creando nervosismo dietro le quinte, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale sta causando dei malumori tra gli addetti ai lavori di Ballando con le stelle. Richieste pressanti e continue. Cosa sta accadendo?

Paola Barale è una delle protagoniste del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Stando a quanto è emerso, sembra che nell’ultimo periodo la showgirl abbia fatto delle richieste che in qualche modo hanno provocato qualche lamentela di troppo, dietro le quinte. A parlare di questa situazione ci ha pensato il magazine Oggi, nella rubrica intitolata Forse non tutti sanno che, curata da Alberto Dandolo. Ma cosa si è detto?

Paola Barale, protagonista a Ballando con le stelle

Paola e le richieste continue stanno mettendo tutti a dura prova

Paola sarebbe piuttosto esigente con la sartoria, piuttosto puntigliosa e avrebbe anche causato dei malumori tra gli addetti ai lavori ed anche tra gli altri concorrenti. Stando al settimanale in questione, Paola ci terrebbe tantissimo al suo abbigliamento, tanto da non far riferimento ai sarti facenti parte del cast, ma avrebbe portato con se uno stylist personale scelto proprio l’occasione. Si dice ancora che la sartoria sarebbe stata messa sotto pressione e sarebbe costretta a lavorare di più per assecondare le richieste della Barale.

L’indiscrezione di Alberto Dandolo

Questa situazione avrebbe portato anche gli altri concorrenti a sbottare.“Tutto ciò sta innervosendo anche gran parte del cast che, a causa di Paola, vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma Rai”. Questo ancora quanto si legge sulla rivista. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Intanto Paola sta facendo un ottimo percorso all’interno del programma ed è anche una delle favorite alla vittoria.