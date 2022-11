Ballando, Paola Barale decide di rivelare una verità su Ivan Zazzaroni

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale è una protagonista del programma Ballando con le stelle. La donna si è lasciata andare ad una confessione su uno dei giudici di Ballando con le stelle. Chi? Ivan Zazzaroni?

Paola Barale è una delle protagoniste del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che va in ogni sera. Puntata dopo puntata, vengono svelati alcuni retroscena e alcuni di questi riguardano oggi proprio Paola Barale la quale si sarebbe lasciata andare ad alcune dichiarazioni riguardanti nello specifico uno dei giurati storici di questo programma. Di chi si tratta? E soprattutto, cosa ha dichiarato nel dettaglio Paola Barale?

Paola Barale, retroscena sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle

Paola Barale è una delle showgirl più amate di tutti i tempi ed è attualmente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. In questi ultimi giorni sono stati svelati alcuni retroscena riguardo il programma ed alcuni di questi riguardano proprio Paola Barale la quale si sarebbe lasciata andare ad alcune confessioni su uno dei giurati che secondo quanto riferito da Paola,sarebbe piuttosto avaro nel dare i voti.

La showgirl si lascia andare a delle confessioni su uno storico giurato di Ballando

Paola si riferiva ad Ivan Zazzaroni il quale, stando a quanto riferito dalla stessa, sarebbe prevenuto nei suoi confronti molto probabilmente perché non nutre una grande simpatia.“Ivan Zazzaroni è prevenuto verso di me, secondo me non gli sono simpatica”. Queste le parole di Paola. Sembra che l’ultima esibizione di Paola Barale e del suo maestro di ballo Roly Maden non ha per niente convinto ed infatti questa sera partiranno con un malus di meno 10 punti. “Non era una performance pazzesca ma neanche così male, io sono stata contenta”. Questa la confessione di Paola Barale che si è detta anche piuttosto motivata a fare bene.

Paola non vuole lasciare il programma, ma non convince la giuria

Una cosa è certa, ovvero che il programma è iniziato ormai da diverse settimane e di conseguenza ci sono alcune coppie che sembrano essere le favorite per la vittoria altre un po’ meno. Ci sono anche alcune coppie che a stento non sono state ancora eliminate dal programma ed è il caso proprio di Paola e del suo compagno di danza Roly Maden. Chissà se questa sera Paola e Roly riusciranno a convincere la giuria e ad non essere eliminati.