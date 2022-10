Ballando, Ivan Zazzaroni dopo l’esibizione di Mughini prende la parola, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo tanto discutere il caso Paola Egonu a proposito della quale si è espresso, in sua difesa, il noto giornalista Ivan Zazzaroni nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Sta destando parecchia indignazione quanto accaduto alla celebre pallavolista Paola Egonu. La giovane, di appena 23 anni, ha infatti reso pubblica la sua intenzione di prendersi del tempo per se stessa a causa di quanto accaduto di recente. E proprio sulla questione è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle il giurato Ivan Zazzaroni. Ma esattamente cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grossa polemica per il caso Paola Egonu

Chi segue il mondo dello sport ed in particolare il mondo della pallavolo non potrà non conoscere Paola Egonu. Stiamo infatti parlando di una giovane pallavolista, una campionessa che insieme alla sua squadra ovvero l’Italvolley, ha di recente battuto gli Stati Uniti conquistando ai Mondiali la medaglia di bronzo. La giovane atleta però è stata poi immortalata a bordo campo in lacrime durante un particolare sfogo di cui si sta tanto discutendo. “Non puoi capire, mi hanno chiesto se sono italiana”, queste nello specifico le parole espresse dalla Egonu rimasta duramente colpita da quanto le è stato domandato. Proprio questo è il motivo che ha spinto la giovane ad annunciare la sua intenzione di volersi prendere un po’ di tempo per se stessa lasciando quindi la Nazionale.

Il commento di Ivan Zazzaroni

La vicenda in questione ha destato parecchio scalpore e in tanti si sono espressi mostrando la propria vicinanza alla pallavolista. Tra questi anche il giornalista Ivan Zazzaroni il quale è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle affermando di essere rimasto davvero molto colpito dalla vicenda. Lo sfogo del giornalista ha avuto luogo in seguito all’esibizione che ha visto protagonista Giampiero Mughini sulle note del brano Viva l’Italia. Zazzaroni proprio a proposito di Viva l’Italia ha quindi raccontato quanto successo a Paola Egonu la cui italianità sembrerebbe essere stata messa da qualcuno in discussione a causa del suo colore della pelle. Zazzaroni ha poi concluso precisando di trovare assolutamente vergognoso che alla giovane ancora oggi venga chiesto se sente di essere italiana oppure no.

Le parole della giovane pallavolista

Paola Egonu invece nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Sport ha rivelato di essere stata trattata in modo poco carino ad alcuni giornalisti. E ha precisato che ad oggi sente la necessità di voler prendersi del tempo per se stessa e di volere quindi riposare. Ma, ha comunque voluto sottolineare, che mancano ancora alcuni mesi per cui avrà tutto il tempo di poter anche riconsiderare questa sua decisione. Per la pallavolista i commenti ricevuti sono stati davvero molto forti motivo per il quale è rimasta tanto delusa. Paola Egonu ha infatti voluto sottolineare che indossare la maglia della Nazionale Italiana per lei significa sentirsi italiana per cui pensare che qualcuno possa dubitare di questo le ha fatto davvero molto male. “In questo momento parla la ragazza che c’è dentro di me che è ferita, tanto ferita”, queste le parole con cui ha concluso il suo intervento.