Scamarcio lascia la Porcaroli, quello che fa dopo lascia tutti a bocca aperta

Riccardo Scamarcio lascia la Porcaroli. Stando alle indiscrezioni sarebbe tornato dalla sua ex compagna. Come stanno le cose?

Torniamo a parlare di Riccardo Scamarcio, l‘attore che a distanza di un anno ha chiuso la sua storia d’amore con Benedetta Porcaroli. La loro storia sarebbe durata davvero pochi mesi ma adesso sarebbe tutto finito. Ma non finisce qui, visto che secondo alcune indiscrezioni, l’attore sarebbe addirittura tornato dall’ex moglie e dalla figlia. Ma come stanno davvero le cose?

Riccardo Scamarcio interrompe la storia con Benedetta Porcaroli

Il popolare attore di Tre metri sopra il cielo, avrebbe lasciato Benedetta Porcaroli e sarebbe tornato dalla sua ex compagna Angharad Wood, dalla quale ha avuto una figlia di nome Emily. E’ stata l’ex attrice di Baby che nel corso di un’intervista ha confessato la rottura con Scamarcio. La giovane attrice non ha però dovuto dare dei dettagli sulla fine di questa storia d’amore, ma ha soltanto detto che come spesso accade, una storia inizia e può anche finire.

L’indiscrezione di Dagospia, l’attore torna dall’ex compagna

A lanciare l’indiscrezione, ci ha pensato Dagospia. “Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli”. Questo quanto si legge sul portale di D’Agostino, secondo cui Riccardo Scamarcio avrebbe, così deciso di tornare dalla sua famiglia dalla quale si era allontanato dopo aver incontrato Benedetta Porcaroli, perdendo completamente la testa per lei. Non si hanno tante informazioni sull’attuale vita di Riccardo Scamarcio e dunque non c’è l’ufficialità che sia tornato dall’ex compagna. Del resto, l’attore e l’ex moglie Valeria Golino sono stati sempre molto riservati. Anche la gravidanza e la nascita della figlia Emily sono state praticamente una grande sorpresa per tutti i fan.

Chi è l’ex compagna di Scamarcio

L’ex compagna Angharad Wood è più grande di Riccardo di cinque anni ed è una manager di successo mondiale, conosciuta a livello internazionale per la sua agenza di spettacolo, ovvero la Travistock Wood. I due si sono conosciuti dopo che Scamarcio ha interrotto la sua relazione con Valeria Golino che è durata ben 12 anni.