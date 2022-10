Ballando, tensione tra Luisella Costamagna e Mariotto e lei su tutte le furie: “Come ti permetti?”

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le Stelle i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra la giornalista Luisella Costamagna e il giurato Guillermo Mariotto. Le parole di quest’ultimo non sono piaciute alla concorrente che ha replicato in modo abbastanza duro.

La seconda puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda nella serata di sabato 15 ottobre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra la giornalista Luisella Costamagna e il giurato Guillermo Mariotto. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tensione a Ballando con le Stelle tra Luisella Costamagna e Mariotto

Molti sono stati, come spesso accade, i telespettatori che nella serata di sabato 15 ottobre hanno scelto di seguire la celebre trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci ovvero Ballando con le Stelle. Una puntata come sempre divertente ed emozionante nel corso della quale non sono mancati nemmeno i momenti di tensione. Uno di questi ha visto protagonista Luisella Costamagna che nonostante le molte difficoltà, e di preciso l’infortunio al ginocchio e il tutore, si è comunque esibita insieme al maestro Pasquale La Rocca. A far scoppiare la scintilla sono state le parole espresse dal giurato Guillermo Mariotto, parole alle quali la giornalista ha subito risposto mostrando di non aver gradito.

Le parole di Mariotto e la risposta della giornalista

Nello specifico Mariotto ha definito quella formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca una vera coppia. Una coppia fatta di intesa e di desiderio di fare bene. E’ stata l’ultima frase a non essere piaciuta alla Costamagna ovvero “Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi”. Parole che hanno sorpreso tutti, compresa la concorrente, che senza pensarci un attimo ha subito replicato affermando “Ma come ti permetti?”. Ad esprimere nei suoi confronti delle bellissime parole è stata invece la Lucarelli. La celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha riferito di aver avuto degli avvertimenti da alcuni colleghi comuni con la Costamagna i quali parlando della giornalista sembrerebbero averla descritta definendola una persona antipatica e un po’ sulle sue. La Lucarelli a tal proposito ha però voluto precisare di avere avuto una sensazione completamente diversa.

Luisella Costamagna pronta a dire addio a Ballando con le Stelle?

Luisella Costamagna grazie anche alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle è riuscita ad entrare nel cuore di moltissime persone. Le stesse che adesso sono solite porsi delle domande sulla futura partecipazione della giornalista allo show di Rai 1. A causa del suo infortunio infatti la Costamagna potrebbe trovarsi costretta ad abbandonare. Molti si chiedono se riuscirà a recuperare ma purtroppo al momento non sembrerebbe essere possibile rispondere a tali domande.